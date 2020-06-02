***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [MTRYO]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarMetro Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin sermayesinin 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 21.000.000 TL pay senedinin 05.05.2020- 20.05.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanımı ve 28.05.2020 tarihinde yapılan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası işlemlerine Şirketimiz aracılık etmiştir. Nakden (bedelli) sermaye artışına ilişkin olarak Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 20.828.982,10 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 376.946,90 TL olmak üzere toplam 21.205.929 TL tutarında fon girişi sağlamıştır.Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 28.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 171.021,313 TL nominal değerli payların 0,313 adet küsurat payı Metro Yatırım Menkul Değerler tarafından 0,69 TL bedel ile satın alınmıştır. Bunun haricinde Ortaklığın (Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.) paylarını Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.28.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 171.021,313 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıTolun Kudaloğlu 70.000 % 40,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHarun Zerey 40.000 % 23,39 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaRüştü Boran Keskiner 20.000 % 11,69 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaEyüp Serdar Erçelik 15.000 % 8,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMetin Kayar 15.000 % 8,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaCem Erkan 10.000 % 5,85 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848522BIST