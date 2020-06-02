Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

02.06.2020 15:25
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

     Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin sermayesinin 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle nakit karşılığı ihraç olunan 21.000.000 TL pay senedinin 05.05.2020- 20.05.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeni pay alma hakkı kullanımı ve 28.05.2020 tarihinde yapılan Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası işlemlerine Şirketimiz aracılık etmiştir. Nakden (bedelli) sermaye artışına ilişkin olarak Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 20.828.982,10 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 376.946,90 TL olmak üzere toplam 21.205.929 TL tutarında fon girişi sağlamıştır.  
Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve 28.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasasında satışa sunulan 171.021,313 TL nominal değerli payların 0,313 adet küsurat payı Metro Yatırım Menkul Değerler tarafından 0,69 TL bedel ile satın alınmıştır. Bunun haricinde Ortaklığın (Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.) paylarını Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
28.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 171.021,313 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu 70.000 % 40,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Harun Zerey 40.000 % 23,39 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Rüştü Boran Keskiner 20.000 % 11,69 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Eyüp Serdar Erçelik 15.000 % 8,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Metin Kayar 15.000 % 8,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Cem Erkan 10.000 % 5,85 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848522


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:41107.665
Değişim :  0,37% |  399,10
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484 En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 32.434.434 % 10,00  
DARDL 12,10 2.600.657 % 10,00  
EMNIS 4,07 180.216 % 10,00  
FRIGO 16,30 1.403.495 % 9,99  
YONGA 27,36 743.145 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4358 8,4781 % -0,51  
Frank 6,9731 7,0151 % -1,19  
Riyal 1,7889 1,7978 % -1,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 3,07  
Altın Gr. 377 377 -3,71  
Cumhuriyet 2.445 2.484 -25,00  
Tam 2.517 2.548 -33,40  
Yarım 1.228 1.248 -16,40  
Çeyrek 614 624 -6,30  
Gümüş.Ons 18,25 18,28 -0,03  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,05  
B. Petrol 39,07 39,07 0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru