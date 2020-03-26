***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2020 19:07
***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24.03.2020-26.03.2020 Tarihleri arasında Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) payları ile ilgili olarak 4,62-5,26 TL fiyat aralığından 164.855 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 237.837 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) sermayesindeki paylarımız 26.03.2020 tarihi itibariyle % 10,23 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/03/2020 31.148 70.231 -39.083 2.220.889,37 2.181.806,37 % 10,58 % 47,4 % 10,39 % 47,29
25/03/2020 99.761 89.701 10.060 2.181.806,37 2.191.866,37 % 10,39 % 47,29 % 10,44 % 47,32
26/03/2020 33.946 77.905 -43.959 2.191.866,37 2.147.907,37 % 10,44 % 47,32 % 10,23 % 47,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832483
BIST