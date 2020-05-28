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***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2020 12:55
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MTY

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 1.050.000 1.050.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Hamiline A Grubu, MTRY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRECYO00059 0
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 19.950.000 19.950.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Hamiline B Grubu, MTRYO(RÜÇHAN), TRRECYO00075 171.021,313

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 21.000.000 21.000.000,000 100,00000 171.021,313

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.05.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 07.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.05.2020 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu' na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 171.021,31 TL nominal değerli payların 28-29 Mayıs 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamı 28 Mayıs 2020 (bugün) itibarıyla satılmıştır. Birincil piyasa işlemleri neticesinde kalan 0,313 lot altı tutar, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847227


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 11.466.650 % 9,99  
ARSAN 4,96 9.552.937 % 9,98  
HLGYO 1,67 74.266.119 % 9,87  
SAYAS 3,91 18.716.711 % 9,83  
SERVE 4,89 901.762 % 9,64  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3225 8,3643 % 0,51  
Frank 6,9957 7,0379 % 0,39  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 15,22  
Altın Gr. 377 377 5,03  
Cumhuriyet 2.448 2.478 31,90  
Tam 2.520 2.554 44,20  
Yarım 1.230 1.243 16,00  
Çeyrek 615 622 8,00  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 0,09  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
B. Petrol 35,09 35,09 0,49  
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