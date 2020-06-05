Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuruda Bulunulması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MTY

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 1.050.000 1.050.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Hamiline A Grubu, MTRY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRECYO00059 0
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 19.950.000 19.950.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Hamiline B Grubu, MTRYO(RÜÇHAN), TRRECYO00075 171.021,313

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 21.000.000 21.000.000,000 100,00000 171.021,313

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.05.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 07.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
20.11.2019 tarihli yönetim kurulumuz kararı çerçevesinde 21.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 05.05.2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20.05.2020 tarihinde tamamlanmış olup, kalan paylar 28 Mayıs 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 20.828.982,100 TL' si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 376.946,90 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan (171.021,313 pay) olmak üzere Şirketimize toplam 21.205.929 TL fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır.
Sürecin devamında, esas sözleşm 11. MADDE.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849618


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5822 8,6253 % 1,21  
Frank 7,0185 7,0607 % -0,28  
Riyal 1,8010 1,8100 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.681 1.682 -32,97  
Altın Gr. 367 367 -5,37  
Cumhuriyet 2.380 2.416 -31,70  
Tam 2.449 2.493 -25,30  
Yarım 1.195 1.212 -17,80  
Çeyrek 598 606 -8,90  
Gümüş.Ons 17,33 17,38 -0,35  
Gümüş Gr. 3,79 3,79 -0,06  
B. Petrol 41,94 41,94 1,96  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru