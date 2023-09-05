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***MTX* *SHE* *TGX* *TBE* *TCF* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.09.2023 17:41
***MTX* *SHE* *TGX* *TBE* *TCF* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***MTX******SHE******TGX******TBE******TCF******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [MTX, TGX, TBE, SHE, TCF]
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Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2023 tarih ve E-12233903-305.04-41590 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken  Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un, TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon'un, TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un, TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon'un ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191804


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Tam 11.022 11.142 -2,00  
Yarım 5.528 5.601 8,00  
Çeyrek 2.756 2.792 -5,00  
Gümüş.Ons 23,66 23,68 -0,32  
Gümüş Gr. 20,42 20,44 -0,23  
B. Petrol 90,34 90,34 1,32  
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