***MTX* *SHE* *TGX* *TBE* *TCF* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2023 17:41
***MTX******SHE******TGX******TBE******TCF******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [MTX, TGX, TBE, SHE, TCF]
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2023 tarih ve E-12233903-305.04-41590 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un, TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon'un, TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un, TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon'un ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191804
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0444
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0731
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7015
18:051.660,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.660,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7828
|26,8128
|% 0,20
|
|Euro
|28,7545
|28,7813
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,5747
|33,7431
|% -0,37
|
|Frank
|30,0261
|30,2070
|% -0,40
|
|Riyal
|7,1222
|7,1580
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,23
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.022
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.528
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,34
|90,34
|1,32
|