***MTX* *SHE* *TGX* *TBE* *TCF* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MTX******SHE******TGX******TBE******TCF******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [MTX, TGX, TBE, SHE, TCF]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2023 tarih ve E-12233903-305.04-41590 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon'un, TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon'un, TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un, TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon'un ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191804BIST