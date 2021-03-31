***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020-31.12.2020 dönemi faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922415BIST