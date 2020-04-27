***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781Transferler1.481.437 31.164.464 -32.645.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.594 -470.500 -400.906 -3.210.455 -3.611.361Sermaye Arttırımı21.000.000 -21.000.000 0 0Kar Payları-678.000 -678.000 -678.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 38.769.556 38.769.556Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976Hatalara İlişkin Düzeltmeler-55.911 -55.911 -55.911Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.066.492 -470.500 66.359.964 35.559.101 101.919.065Transferler16 -470.500 470.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 66.382 -19.176.694 -19.110.312 12.139.316 -6.970.996Dönem Karı (Zararı)-19.176.694 -19.176.694 12.146.437 -7.030.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)66.382 66.382 -7.121 59.261Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.441.392 -7.441.392 3.141.580 -4.299.812Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.228.092 49.271.937Dönem Karı (Zararı)-19.176.694 -470.500Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-19.176.694 -470.500Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.190.766 8.516.415Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 275.255 338.642Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.137.185 3.649.402Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.137.185 3.649.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 -133.915 5.219.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 203.891 153.627Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -337.806 5.066.210Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -2.356.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.393.709 -2.863.136Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.517.297 1.309.957Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.041.699 3.218.356Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12.139.316 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.616.609 27.183.606Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -16.382.072 3.885.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.202.720 -274.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -17.584.792 4.159.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.969.503 5.402.642İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 275.345 -274.013İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.244.848 5.676.655Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -192.832 -33.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 16.140.841 14.392.040İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -79.180 72.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.220.021 14.319.656Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 22.553 1.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.052.382 7.451.608İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.205.976 7.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 153.594 -48.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.816.786 -3.916.407Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.447.485 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 -630.699 -3.916.407Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.602.537 35.229.521Ödenen Faiz0 -682.609Alınan Faiz2.374.445 3.545.745Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 11.179.280YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI42.004.618 -46.127.821Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları17 0 -20.508.405Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-13.566.661 -10.914.985Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri55.720.500 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 0 -13.906.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-149.221 -798.326Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -142.118 -510.688Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.103 -287.638FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.294.027 13.139.055Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri11.308.548 13.817.055Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -14.521 0Ödenen Temettüler0 -678.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.070.553 16.283.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.070.553 16.283.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.044.262 2.761.091DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.114.815 19.044.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 53.114.815 19.044.262Finansal Yatırımlar6 34.732.981 85.258.470Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar34.732.981 85.258.470Ticari Alacaklar7 41.345.712 24.963.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 293.836 1.496.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar41.051.876 23.467.084Diğer Alacaklar8 1.524 279.946İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.516 276.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.085Peşin Ödenmiş Giderler9 257.692 64.860İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler257.692 64.860Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 790.318 3.237.275Diğer Dönen Varlıklar767 1.295ARA TOPLAM130.243.809 132.849.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR130.243.809 132.849.748DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 1.217.537Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 1.057.826Diğer Alacaklar8 6.721.534 2.473.609Maddi Duran Varlıklar11 388.381 397.421Tesis, Makine ve Cihazlar26.379 14.088Taşıtlar8.000 16.000Mobilya ve Demirbaşlar343.756 352.675Diğer Maddi Duran Varlıklar10.246 14.658Kullanım Hakkı Varlıkları13 104.430 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 185.717 285.867Bilgisayar Yazılımları185.717 285.867Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.551.637 185.021TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.111.410 4.559.455TOPLAM VARLIKLAR139.355.219 137.409.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 46.190 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.190 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.190 0Ticari Borçlar7 37.245.452 21.123.875İlişkili Taraflara Ticari Borçlar987 80.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.244.465 21.043.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 73.271 50.718Diğer Borçlar8 5.658.412 7.710.794İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 5.294.024 7.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar364.388 210.794Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 630.699Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.201.874 5.491.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar166.631 118.193Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.035.243 5.373.049ARA TOPLAM48.225.199 35.007.328TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.225.199 35.007.328UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 60.563 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar60.563 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar60.563 0Uzun Vadeli Karşılıklar367.838 278.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 367.838 278.767Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 53.362 148.132TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER481.763 426.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.706.962 35.434.227ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.808.260 66.415.875Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 90.117 23.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.117 23.735Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 90.117 23.735Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.547.895 2.547.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 6.154.600 14.122.403Net Dönem Karı veya Zararı-19.176.694 -470.500Kontrol Gücü Olmayan Paylar50.839.997 35.559.101TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.648.257 101.974.976TOPLAM KAYNAKLAR139.355.219 137.409.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.115.081.558 1.245.902.725Satışların Maliyeti18 -1.124.774.659 -1.231.155.930TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-9.693.101 14.746.795BRÜT KAR (ZARAR)-9.693.101 14.746.795Genel Yönetim Giderleri19 -8.521.869 -9.391.940Pazarlama Giderleri19 -592.519 -528.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 630.738 223.805Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -234.523 -85.481ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-18.411.274 4.964.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.594.236 12.534.366Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.558.588 -18.506.645FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.375.626 -1.007.946Finansman Gelirleri22 0 0Finansman Giderleri22 -27.716 -745.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.403.342 -1.753.496Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri373.085 -1.922.879Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -630.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 373.085 -1.292.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.030.257 -3.676.375DÖNEM KARI (ZARARI)-7.030.257 -3.676.375Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.146.437 -3.205.875Ana Ortaklık Payları-19.176.694 -470.500Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -383,53000000 -9,41000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar59.261 65.014Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)73.731 82.791Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.470 -17.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-14.470 -17.777Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.261 65.014TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.970.996 -3.611.361Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.139.316 -3.210.455Ana Ortaklık Payları-19.110.312 -400.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840402BIST