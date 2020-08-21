***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976Hatalara İlişkin Düzeltmeler-1.158.682 -1.158.682 -1.158.682Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 12.963.721 -470.500 65.257.193 35.559.101 100.816.294Transferler-470.500 470.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.594 -32.780.236 -32.776.642 -1.473.380 -34.250.022Dönem Karı (Zararı)-32.780.236 -32.780.236 -1.469.834 -34.250.070Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.594 3.594 -3.546 48Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler92.325 92.325 92.325Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 27.329 2.547.895 12.585.546 -32.780.236 32.572.876 34.085.721 66.658.597Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Transferler16 -19.176.694 19.176.694 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -4.306 -5.078.851 -5.083.157 1.886.277 -3.196.880Dönem Karı (Zararı)-5.078.851 -5.078.851 1.877.578 -3.201.273Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.306 -4.306 8.699 4.393Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.301.183 4.301.183 23.240.425 27.541.608Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 85.811 2.547.895 -8.720.911 -5.078.851 39.026.286 75.966.699 114.992.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.843.721 -32.517.313Dönem Karı (Zararı)-5.078.851 -32.780.236Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.078.851 -32.780.236Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.631.442 -2.526.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 165.823 122.919Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.937.133 -563.863Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -8.937.133 -563.863Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 3.152.104 -245.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 119.695 98.008Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 3.032.409 -343.293Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.005.151 -1.218.784Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -1.013.487 -1.220.872Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 7.307 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 3.634 2.402Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -2.605 -314Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 828.665 -621.478Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.624 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-58.624 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18.608.180 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.877.578 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.715.050 1.761.353Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 20.215.308 17.927.749İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -123.151 1.292.662İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 20.338.459 16.635.087Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.468.471 -1.347.608İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -246.028 276.861İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.222.443 -1.624.469Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -177.088 -221.975Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -18.483.581 -14.585.301İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 57.024 -10.315İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -18.540.605 -14.574.986Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 897 12.860Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.419.572 -1.136.563İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.294.024 -1.020.793İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -125.548 -115.770İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler617.457 1.112.191Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)617.457 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 0 1.112.191Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.837.541 -33.545.374Ödenen Faiz22 -7.307 0Alınan Faiz23 1.013.487 1.220.872Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -192.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.399.029 33.099.450Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-1.346.346 -5.666.012Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 38.774.726Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -7.770.223 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.624 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.624 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-345.084 -9.264Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -296.333 -9.264Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -48.751 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.270.880 3.319.086Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri10.288.473 3.319.086Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -17.593 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.715.572 3.901.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.715.572 3.901.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.114.815 19.044.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.830.387 22.945.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 57.830.387 53.114.815Finansal Yatırımlar6 51.440.337 34.732.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar51.440.337 34.732.981Ticari Alacaklar7 21.129.892 41.345.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 416.821 293.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.713.071 41.051.876Diğer Alacaklar8 247.554 1.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 247.544 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 8Peşin Ödenmiş Giderler9 434.780 257.692İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler434.780 257.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 169.721 790.318Diğer Dönen Varlıklar3.907 767ARA TOPLAM131.256.578 130.243.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.256.578 130.243.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar8 9.943.975 6.721.534Maddi Duran Varlıklar11 585.923 388.381Tesis, Makine ve Cihazlar44.971 26.379Taşıtlar97.294 8.000Mobilya ve Demirbaşlar435.680 343.756Diğer Maddi Duran Varlıklar7.978 10.246Kullanım Hakkı Varlıkları13 84.218 104.430Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 183.648 185.717Bilgisayar Yazılımları183.648 185.717Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.789.789 1.551.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.747.264 9.111.410TOPLAM VARLIKLAR144.003.842 139.355.219KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 46.177 46.190İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.177 46.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.177 46.190Ticari Borçlar7 18.762.388 37.245.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 58.545 987İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.703.843 37.244.465Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 74.168 73.271Diğer Borçlar8 238.840 5.658.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 5.294.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar238.840 364.388Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.288.226 5.201.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar220.574 166.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.067.652 5.035.243ARA TOPLAM27.409.799 48.225.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.409.799 48.225.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 42.983 60.563İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.983 60.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.983 60.563Uzun Vadeli Karşılıklar437.896 367.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 437.896 367.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.120.179 53.362TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.601.058 481.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.010.857 48.706.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.026.286 39.808.260Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 85.811 90.117Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.811 90.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 85.811 90.117Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.547.895 2.547.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -8.720.911 6.154.600Net Dönem Karı veya Zararı-5.078.851 -19.176.694Kontrol Gücü Olmayan Paylar75.966.699 50.839.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR114.992.985 90.648.257TOPLAM KAYNAKLAR144.003.842 139.355.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 482.159.449 527.356.880 78.410.691 194.188.221Satışların Maliyeti18 -489.303.679 -562.366.851 -72.053.995 -195.292.331TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-7.144.230 -35.009.971 6.356.696 -1.104.110BRÜT KAR (ZARAR)-7.144.230 -35.009.971 6.356.696 -1.104.110Genel Yönetim Giderleri19 -4.259.984 -3.774.062 -1.843.251 -1.789.936Pazarlama Giderleri19 -402.431 -250.891 -189.929 -111.901Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 99.804 387.533 75.302 14.215Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.225.260 -106.828 -3.090.188 -32.995ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.932.101 -38.754.219 1.308.630 -3.024.727Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.912.470 8.255.046 10.066.969 2.595.669Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -349.492 -4.370.290 3.968.060 1.211.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.369.123 -34.869.463 15.343.659 782.556Finansman Gelirleri22 0 0 0 0Finansman Giderleri22 -7.307 -802 -3.491 -199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.376.430 -34.870.265 15.340.168 782.357Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-824.843 620.195 -2.150.156 321.404Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -824.843 620.195 -2.150.156 321.404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.201.273 -34.250.070 13.190.012 1.103.761DÖNEM KARI (ZARARI)-3.201.273 -34.250.070 13.190.012 1.103.761Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.877.578 -1.469.834 7.146.941 -1.094.259Ana Ortaklık Payları-5.078.851 -32.780.236 6.043.071 2.198.020Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -102,00000000 -656,00000000 121,00000000 44,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.393 48 40.026 -64.009Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.215 -1.235 50.326 -83.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.822 1.283 -10.300 19.403Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.822 1.283 -10.300 19.403Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.393 48 40.026 -64.009TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.196.880 -34.250.022 13.230.038 1.039.752Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.886.277 -1.473.380 7.144.271 -1.094.268Ana Ortaklık Payları-5.083.157 -32.776.642 6.085.767 2.134.020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870708BIST