***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976Hatalara İlişkin Düzeltmeler-1.158.682 -1.158.682 0 -1.158.682Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 12.963.721 -470.500 65.257.193 35.559.101 100.816.294Transferler-470.500 470.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.603 -17.574.039 -17.565.436 7.759.774 -9.805.662Dönem Karı (Zararı)0 -17.574.039 -17.574.039 7.763.591 -9.810.448Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.603 8.603 -3.817 4.786Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler893.701 893.701 1.337.211 2.230.912Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 32.338 2.547.895 13.386.922 -17.574.039 48.585.458 44.656.086 93.241.544Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Transferler16 -19.176.694 19.176.694 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.918 -3.376.118 -3.362.200 5.203.472 1.841.272Dönem Karı (Zararı)0 -3.376.118 -3.376.118 5.199.009 1.822.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.918 13.918 4.463 18.381Kar Payları-2.538.378 -2.538.378 0 -2.538.378Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler6.831.092 6.831.092 20.710.516 27.541.608Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 104.035 2.547.895 -8.729.380 -3.376.118 40.738.774 76.753.985 117.492.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.701.876 -26.641.227Dönem Karı (Zararı)-3.376.118 -17.574.039Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.376.118 -17.574.039Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.318.863 -11.200.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 246.863 182.053Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.304.286 -16.892.756Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -7.304.286 -16.892.756Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 3.180.936 -225.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 148.527 117.821Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 3.032.409 -343.287Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.429.747 -1.580.681Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -1.441.868 -1.561.857Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 10.495 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 4.150 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -2.524 -18.824Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.060.769 -886.554Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.624 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-58.624 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27.546.071 443.510Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-923.119 7.759.774İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler327.758 571.075Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 32.477.147 13.461.811İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -191.958 1.330.308İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 32.669.105 12.131.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.829.258 -2.259.631İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -349.537 276.861İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.479.721 -2.536.492Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -18.262 -294.569Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -28.200.919 -10.483.928İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 86.874 50.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -28.287.793 -10.533.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -2.748 17.296Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.812.292 -973.246İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.294.024 -1.092.911İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.481.732 119.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler714.090 1.103.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)714.090 1.734.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 0 -630.699Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.270.503 -28.203.084Ödenen Faiz22 -10.495 0Alınan Faiz23 1.441.868 1.561.857Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.848.357 34.113.901Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-4.166.346 -7.029.958Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 41.272.678Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -22.297.682 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.624 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri62.624 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-446.953 -128.819Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -398.201 -128.819Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -48.752 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.723.240 7.658.678Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri10.288.473 7.658.678Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -26.855 0Ödenen Temettüler-2.538.378 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.576.759 15.131.352NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.576.759 15.131.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.114.815 19.044.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.691.574 34.175.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 54.691.574 53.114.815Finansal Yatırımlar6 64.334.949 34.732.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar64.334.949 34.732.981Ticari Alacaklar7 8.867.537 41.345.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 485.129 293.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.382.408 41.051.876Diğer Alacaklar8 384.288 1.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 351.053 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.235 8Peşin Ödenmiş Giderler9 275.954 257.692İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler275.954 257.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 73.447 790.318Diğer Dönen Varlıklar3.548 767ARA TOPLAM128.631.297 130.243.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.631.297 130.243.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar8 8.168.028 6.721.534Maddi Duran Varlıklar11 639.546 388.381Tesis, Makine ve Cihazlar41.908 26.379Taşıtlar92.347 8.000Mobilya ve Demirbaşlar498.290 343.756Diğer Maddi Duran Varlıklar7.001 10.246Kullanım Hakkı Varlıkları13 74.111 104.430Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 160.961 185.717Bilgisayar Yazılımları160.961 185.717Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.290.334 1.551.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.492.691 9.111.410TOPLAM VARLIKLAR139.123.988 139.355.219KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 46.190 46.190İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.190 46.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.190 46.190Ticari Borçlar7 9.045.131 37.245.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 88.395 987İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.956.736 37.244.465Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 70.523 73.271Diğer Borçlar8 2.846.120 5.658.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 5.294.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.846.120 364.388Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.278.440 5.201.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar210.788 166.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.067.652 5.035.243ARA TOPLAM20.286.404 48.225.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.286.404 48.225.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 33.707 60.563İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.707 60.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar33.707 60.563Uzun Vadeli Karşılıklar458.290 367.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 458.290 367.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 852.828 53.362TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.344.825 481.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.631.229 48.706.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.738.774 39.808.260Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 104.035 90.117Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)104.035 90.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 104.035 90.117Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.547.895 2.547.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -8.729.380 6.154.600Net Dönem Karı veya Zararı-3.376.118 -19.176.694Kontrol Gücü Olmayan Paylar76.753.985 50.839.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR117.492.759 90.648.257TOPLAM KAYNAKLAR139.123.988 139.355.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 666.022.409 653.659.904 183.862.960 126.303.024Satışların Maliyeti18 -665.650.760 -680.304.890 -176.347.081 -117.938.039TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)371.649 -26.644.986 7.515.879 8.364.985BRÜT KAR (ZARAR)371.649 -26.644.986 7.515.879 8.364.985Genel Yönetim Giderleri19 -6.350.017 -5.735.979 -2.090.033 -1.961.917Pazarlama Giderleri19 -610.739 -361.352 -208.308 -110.461Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 115.104 404.405 15.300 16.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.252.306 -125.560 -27.046 -18.732ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.726.309 -32.463.472 5.205.792 6.290.747Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 13.207.133 22.541.147 294.663 14.286.101Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -593.179 -773.964 -243.687 3.596.326FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.887.645 -10.696.289 5.256.768 24.173.174Finansman Gelirleri22 0 0 0 0Finansman Giderleri22 -10.495 -802 -3.188 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.877.150 -10.697.091 5.253.580 24.173.174Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.054.259 886.643 -229.416 266.448Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.054.259 886.643 -229.416 266.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.822.891 -9.810.448 5.024.164 24.439.622DÖNEM KARI (ZARARI)1.822.891 -9.810.448 5.024.164 24.439.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.199.009 7.763.591 3.321.431 9.233.425Ana Ortaklık Payları-3.376.118 -17.574.039 1.702.733 15.206.197Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -68,00000000 -351,00000000 34,00000000 304,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.381 4.786 13.988 4.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.891 4.875 16.676 6.110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.510 -89 -2.688 -1.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-6.510 -89 -2.688 -1.372Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.381 4.786 13.988 4.738TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.841.272 -9.805.662 5.038.152 24.444.360Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.203.472 7.759.774 10.461.466 9.233.154Ana Ortaklık Payları-3.362.200 -17.565.436 -5.423.314 15.211.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887410BIST