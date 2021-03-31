***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976Hatalara İlişkin Düzeltmeler-55.911 -55.911 -55.911Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.066.492 -470.500 66.359.964 35.559.101 101.919.065Transferler-470.500 470.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.382 -19.176.694 -19.110.312 12.139.316 -6.970.996Dönem Karı (Zararı)-19.176.694 -19.176.694 12.146.437 -7.030.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)66.382 66.382 -7.121 59.261Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.441.392 -7.441.392 3.141.580 -4.299.812Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Transferler16 33.601 -19.848.705 19.176.694 -638.410 638.410 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -97.745 2.283.256 2.185.511 8.277.494 10.463.005Dönem Karı (Zararı)2.283.256 2.283.256 8.271.569 10.554.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-97.745 -97.745 5.925 -91.820Sermaye Arttırımı20.155.929 20.155.929Kar Payları-2.538.376 -2.538.376 0 -2.538.376Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.324.465 -1.324.465 8.710.146 7.385.681Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.035.503 -19.228.092Dönem Karı (Zararı)2.283.256 -19.176.694Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.283.256 -19.176.694Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.432.613 2.190.766Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 347.690 275.255Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.794.520 -4.137.185Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -11.794.520 -4.137.185Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 3.340.412 -133.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 306.600 203.891Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 3.033.812 -337.806Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.009.095 -2.393.709Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -2.023.395 -2.401.359Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 13.455 26.914Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 1.862 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -1.017 -19.264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.907.698 -1.517.297Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.957 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-57.957 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7.391.606 -2.041.699Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.306.779 12.139.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.690.306 -4.616.609Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -35.159.221 -16.382.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -282.862 1.202.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -34.876.359 -17.584.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 655.475 -3.969.503İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -74.466 275.345İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 729.941 -4.244.848Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 24.472 -192.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 37.358.032 16.140.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 7.127 -79.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 37.350.905 16.220.021Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -6.292 22.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.414.386 -2.052.382İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.294.024 -2.205.976İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -120.362 153.594İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler851.614 1.816.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)769.505 2.447.485Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 82.109 -630.699Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.025.563 -21.602.537Ödenen Faiz22 -13.455 0Alınan Faiz23 2.023.395 2.374.445Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.137.863 42.004.618Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-6.327.407 -13.566.661Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 55.720.500Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -30.411.964 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.957 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.957 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-460.449 -149.221Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -411.698 -142.118Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -48.751 -7.103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.869.555 11.294.027Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri10.288.473 11.308.548Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.155.929 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.155.929 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -36.471 -14.521Ödenen Temettüler-2.538.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.232.805 34.070.553NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.232.805 34.070.553DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.114.815 19.044.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.882.010 53.114.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 49.882.010 53.114.815Finansal Yatırımlar6 76.939.465 34.732.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar76.939.465 34.732.981Ticari Alacaklar7 76.506.795 41.345.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 578.560 293.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar75.928.235 41.051.876Diğer Alacaklar8 305.564 1.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 75.982 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar229.582 8Peşin Ödenmiş Giderler9 233.220 257.692İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler233.220 257.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 21.580 790.318Diğer Dönen Varlıklar0 767ARA TOPLAM203.888.634 130.243.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.888.634 130.243.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar8 5.762.019 6.721.534Maddi Duran Varlıklar11 588.255 388.381Tesis, Makine ve Cihazlar47.148 26.379Taşıtlar87.400 8.000Mobilya ve Demirbaşlar447.684 343.756Diğer Maddi Duran Varlıklar6.023 10.246Kullanım Hakkı Varlıkları13 64.005 104.430Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 135.027 185.717Bilgisayar Yazılımları135.027 185.717Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.265.023 1.551.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.974.040 9.111.410TOPLAM VARLIKLAR211.862.674 139.355.219KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 46.205 46.190İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.205 46.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.205 46.190Ticari Borçlar7 74.603.477 37.245.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 8.114 987İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar74.595.363 37.244.465Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 65.969 73.271Diğer Borçlar8 244.026 5.658.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 5.294.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar244.026 364.388Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü82.109 0Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.331.323 5.201.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar262.268 166.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.069.055 5.035.243ARA TOPLAM83.373.109 48.225.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.373.109 48.225.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 24.077 60.563İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.077 60.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.077 60.563Uzun Vadeli Karşılıklar676.546 367.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 676.546 367.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.674.446 53.362TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.375.069 481.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER85.748.178 48.706.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.492.520 39.808.260Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -7.628 90.117Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.628 90.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.628 90.117Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.581.496 2.547.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -17.556.946 6.154.600Net Dönem Karı veya Zararı2.283.256 -19.176.694Kontrol Gücü Olmayan Paylar88.621.976 50.839.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR126.114.496 90.648.257TOPLAM KAYNAKLAR211.862.674 139.355.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.361.018.791 1.115.081.558Satışların Maliyeti18 -1.355.322.602 -1.124.774.659TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.696.189 -9.693.101BRÜT KAR (ZARAR)5.696.189 -9.693.101Genel Yönetim Giderleri19 -8.354.036 -8.521.869Pazarlama Giderleri19 -1.107.672 -592.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 227.741 630.738Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.365.348 -234.523ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.903.126 -18.411.274Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 20.219.793 12.594.236Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -701.589 -1.558.588FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.615.078 -7.375.626Finansman Gelirleri22 0 0Finansman Giderleri22 -13.455 -27.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.601.623 -7.403.342Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.046.798 373.085Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -117.704 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.929.094 373.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.554.825 -7.030.257DÖNEM KARI (ZARARI)10.554.825 -7.030.257Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.271.569 12.146.437Ana Ortaklık Payları2.283.256 -19.176.694Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 45,67000000 -383,53000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-91.820 59.261Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-113.216 73.731Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.396 -14.470Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21.396 -14.470Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.820 59.261TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.463.005 -6.970.996Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.277.494 12.139.316Ana Ortaklık Payları2.185.511 -19.110.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922414BIST