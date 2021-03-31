***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 20:15
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-55.911 -55.911 -55.911
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.066.492 -470.500 66.359.964 35.559.101 101.919.065
Transferler
-470.500 470.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.382 -19.176.694 -19.110.312 12.139.316 -6.970.996
Dönem Karı (Zararı)
-19.176.694 -19.176.694 12.146.437 -7.030.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.382 66.382 -7.121 59.261
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.441.392 -7.441.392 3.141.580 -4.299.812
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
16 33.601 -19.848.705 19.176.694 -638.410 638.410 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -97.745 2.283.256 2.185.511 8.277.494 10.463.005
Dönem Karı (Zararı)
2.283.256 2.283.256 8.271.569 10.554.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.745 -97.745 5.925 -91.820
Sermaye Arttırımı
20.155.929 20.155.929
Kar Payları
-2.538.376 -2.538.376 0 -2.538.376
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.324.465 -1.324.465 8.710.146 7.385.681
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.035.503 -19.228.092
Dönem Karı (Zararı)
2.283.256 -19.176.694
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.283.256 -19.176.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.432.613 2.190.766
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 347.690 275.255
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.794.520 -4.137.185
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -11.794.520 -4.137.185
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 3.340.412 -133.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 306.600 203.891
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.033.812 -337.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.009.095 -2.393.709
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.023.395 -2.401.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 13.455 26.914
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 1.862 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -1.017 -19.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.907.698 -1.517.297
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.957 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.957 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7.391.606 -2.041.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.306.779 12.139.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.690.306 -4.616.609
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -35.159.221 -16.382.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -282.862 1.202.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -34.876.359 -17.584.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 655.475 -3.969.503
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -74.466 275.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 729.941 -4.244.848
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 24.472 -192.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 37.358.032 16.140.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.127 -79.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 37.350.905 16.220.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -6.292 22.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.414.386 -2.052.382
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.294.024 -2.205.976
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -120.362 153.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
851.614 1.816.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
769.505 2.447.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 82.109 -630.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.025.563 -21.602.537
Ödenen Faiz
22 -13.455 0
Alınan Faiz
23 2.023.395 2.374.445
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.137.863 42.004.618
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-6.327.407 -13.566.661
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 55.720.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -30.411.964 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.957 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.957 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-460.449 -149.221
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -411.698 -142.118
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -48.751 -7.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.869.555 11.294.027
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.288.473 11.308.548
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.155.929 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.155.929 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -36.471 -14.521
Ödenen Temettüler
-2.538.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.232.805 34.070.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.232.805 34.070.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.114.815 19.044.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.882.010 53.114.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.882.010 53.114.815
Finansal Yatırımlar
6 76.939.465 34.732.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.939.465 34.732.981
Ticari Alacaklar
7 76.506.795 41.345.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 578.560 293.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75.928.235 41.051.876
Diğer Alacaklar
8 305.564 1.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 75.982 1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
229.582 8
Peşin Ödenmiş Giderler
9 233.220 257.692
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
233.220 257.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 21.580 790.318
Diğer Dönen Varlıklar
0 767
ARA TOPLAM
203.888.634 130.243.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.888.634 130.243.809
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 5.762.019 6.721.534
Maddi Duran Varlıklar
11 588.255 388.381
Tesis, Makine ve Cihazlar
47.148 26.379
Taşıtlar
87.400 8.000
Mobilya ve Demirbaşlar
447.684 343.756
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6.023 10.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 64.005 104.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 135.027 185.717
Bilgisayar Yazılımları
135.027 185.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.265.023 1.551.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.974.040 9.111.410
TOPLAM VARLIKLAR
211.862.674 139.355.219
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 46.205 46.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.205 46.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.205 46.190
Ticari Borçlar
7 74.603.477 37.245.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 8.114 987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
74.595.363 37.244.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 65.969 73.271
Diğer Borçlar
8 244.026 5.658.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
244.026 364.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
82.109 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.331.323 5.201.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
262.268 166.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.069.055 5.035.243
ARA TOPLAM
83.373.109 48.225.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.373.109 48.225.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 24.077 60.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.077 60.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.077 60.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
676.546 367.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 676.546 367.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.674.446 53.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.375.069 481.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.748.178 48.706.962
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.492.520 39.808.260
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -7.628 90.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.628 90.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.628 90.117
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.581.496 2.547.895
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -17.556.946 6.154.600
Net Dönem Karı veya Zararı
2.283.256 -19.176.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.621.976 50.839.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.114.496 90.648.257
TOPLAM KAYNAKLAR
211.862.674 139.355.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.361.018.791 1.115.081.558
Satışların Maliyeti
18 -1.355.322.602 -1.124.774.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.696.189 -9.693.101
BRÜT KAR (ZARAR)
5.696.189 -9.693.101
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.354.036 -8.521.869
Pazarlama Giderleri
19 -1.107.672 -592.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 227.741 630.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.365.348 -234.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.903.126 -18.411.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 20.219.793 12.594.236
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -701.589 -1.558.588
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.615.078 -7.375.626
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -13.455 -27.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.601.623 -7.403.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.046.798 373.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -117.704 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.929.094 373.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.554.825 -7.030.257
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.554.825 -7.030.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.271.569 12.146.437
Ana Ortaklık Payları
2.283.256 -19.176.694
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 45,67000000 -383,53000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.820 59.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.216 73.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.396 -14.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21.396 -14.470
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.820 59.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.463.005 -6.970.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.277.494 12.139.316
Ana Ortaklık Payları
2.185.511 -19.110.312
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922414
BIST