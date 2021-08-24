***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Transferler-19.176.694 19.176.694 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.306 -5.078.851 -5.083.157 1.886.277 -3.196.880Dönem Karı (Zararı)0 -5.078.851 -5.078.851 1.877.578 -3.201.273Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.306 -4.306 8.699 4.393Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.301.183 0 4.301.183 23.240.425 27.541.608Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 85.811 2.547.895 -8.720.911 -5.078.851 39.026.286 75.966.699 114.992.985Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496Transferler16 102.984 2.180.272 -2.283.256 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -26.303 -4.489.267 -4.515.570 -1.764.405 -6.279.975Dönem Karı (Zararı)0 -4.489.267 -4.489.267 -1.756.856 -6.246.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.303 -26.303 -7.549 -33.852Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-195.166 0 -195.166 -10.927 -206.093Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -33.931 2.684.480 -15.571.840 -4.489.267 32.781.784 86.846.644 119.628.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.700.694 3.843.721Dönem Karı (Zararı)-4.489.267 -5.078.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.489.267 -5.078.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.486.056 14.631.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 194.885 165.823Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.711.892 -8.937.133Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 6.711.892 -8.937.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 216.297 3.152.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 210.542 119.695Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 5.755 3.032.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-293.671 -1.005.151Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -304.718 -1.013.487Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 11.871 7.307Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 2.198 3.634Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -3.022 -2.605Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 627.151 828.665Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -58.624Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -58.624Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-213.642 18.608.180Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.756.856 1.877.578İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.411.058 -6.715.050Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 67.275.723 20.215.308İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -56.938 -123.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 67.332.661 20.338.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.969.062 -3.468.471İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -246.203 -246.028İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.215.265 -3.222.443Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -193.735 -177.088Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -66.598.260 -18.483.581İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.539 57.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -66.602.799 -18.540.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 29.412 897Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -122.868 -5.419.572İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 -5.294.024İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -122.868 -125.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.724 617.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.704 617.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 53.428 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.407.847 2.837.541Ödenen Faiz22 -11.871 -7.307Alınan Faiz23 304.718 1.013.487Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.964.541 -9.399.029Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları17 0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-847.043 -1.346.346Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -12.057.518 -7.770.223Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 62.624Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 62.624Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.980 -345.084Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -48.173 -296.333Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -11.807 -48.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.839 10.270.880Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.288.473Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -43.839 -17.593YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.307.686 4.715.572NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.307.686 4.715.572DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.882.010 53.114.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.574.324 57.830.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 40.574.324 49.882.010Finansal Yatırımlar6 83.132.134 76.939.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar83.132.134 76.939.465Ticari Alacaklar7 9.233.270 76.506.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 637.696 578.560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.595.574 75.928.235Diğer Alacaklar8 403.658 305.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 322.185 75.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar81.473 229.582Peşin Ödenmiş Giderler9 426.955 233.220İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler426.955 233.220Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 23.284 21.580Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM133.793.625 203.888.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR133.793.625 203.888.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar8 3.694.863 5.762.019Maddi Duran Varlıklar11 519.437 588.255Tesis, Makine ve Cihazlar38.444 47.148Taşıtlar77.506 87.400Mobilya ve Demirbaşlar399.345 447.684Diğer Maddi Duran Varlıklar4.142 6.023Kullanım Hakkı Varlıkları13 132.060 64.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 112.477 135.027Bilgisayar Yazılımları112.477 135.027Ertelenmiş Vergi Varlığı24 597.764 1.265.023TOPLAM DURAN VARLIKLAR