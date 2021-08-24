***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
24.08.2021 18:10
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
-19.176.694 19.176.694 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.306 -5.078.851 -5.083.157 1.886.277 -3.196.880
Dönem Karı (Zararı)
0 -5.078.851 -5.078.851 1.877.578 -3.201.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.306 -4.306 8.699 4.393
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.301.183 0 4.301.183 23.240.425 27.541.608
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 85.811 2.547.895 -8.720.911 -5.078.851 39.026.286 75.966.699 114.992.985
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496
Transferler
16 102.984 2.180.272 -2.283.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -26.303 -4.489.267 -4.515.570 -1.764.405 -6.279.975
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.489.267 -4.489.267 -1.756.856 -6.246.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.303 -26.303 -7.549 -33.852
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-195.166 0 -195.166 -10.927 -206.093
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -33.931 2.684.480 -15.571.840 -4.489.267 32.781.784 86.846.644 119.628.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.700.694 3.843.721
Dönem Karı (Zararı)
-4.489.267 -5.078.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.489.267 -5.078.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.486.056 14.631.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 194.885 165.823
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.711.892 -8.937.133
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.711.892 -8.937.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 216.297 3.152.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 210.542 119.695
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.755 3.032.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-293.671 -1.005.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -304.718 -1.013.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 11.871 7.307
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 2.198 3.634
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -3.022 -2.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 627.151 828.665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -58.624
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -58.624
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-213.642 18.608.180
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.756.856 1.877.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.411.058 -6.715.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 67.275.723 20.215.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -56.938 -123.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 67.332.661 20.338.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.969.062 -3.468.471
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -246.203 -246.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.215.265 -3.222.443
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -193.735 -177.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -66.598.260 -18.483.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.539 57.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -66.602.799 -18.540.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 29.412 897
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -122.868 -5.419.572
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -5.294.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -122.868 -125.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.724 617.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.704 617.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 53.428 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.407.847 2.837.541
Ödenen Faiz
22 -11.871 -7.307
Alınan Faiz
23 304.718 1.013.487
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.964.541 -9.399.029
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
17 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-847.043 -1.346.346
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -12.057.518 -7.770.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.980 -345.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -48.173 -296.333
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -11.807 -48.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.839 10.270.880
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.288.473
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -43.839 -17.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.307.686 4.715.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.307.686 4.715.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.882.010 53.114.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.574.324 57.830.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.574.324 49.882.010
Finansal Yatırımlar
6 83.132.134 76.939.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
83.132.134 76.939.465
Ticari Alacaklar
7 9.233.270 76.506.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 637.696 578.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.595.574 75.928.235
Diğer Alacaklar
8 403.658 305.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 322.185 75.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.473 229.582
Peşin Ödenmiş Giderler
9 426.955 233.220
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
426.955 233.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 23.284 21.580
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
133.793.625 203.888.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.793.625 203.888.634
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 3.694.863 5.762.019
Maddi Duran Varlıklar
11 519.437 588.255
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.444 47.148
Taşıtlar
77.506 87.400
Mobilya ve Demirbaşlar
399.345 447.684
Diğer Maddi Duran Varlıklar
4.142 6.023
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 132.060 64.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 112.477 135.027
Bilgisayar Yazılımları
112.477 135.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 597.764 1.265.023
TOPLAM DURAN VARLIKLAR