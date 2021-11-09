***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:10
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
-19.176.694 19.176.694 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.918 -3.376.118 -3.362.200 5.203.472 1.841.272
Dönem Karı (Zararı)
0 -3.376.118 -3.376.118 5.199.009 1.822.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.918 13.918 4.463 18.381
Kar Payları
-2.538.378 545.121 1.738.135 -2.283.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -8.995 -4.096.736 -4.105.731 -1.296.489 -5.402.220
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.096.736 -4.096.736 -1.293.312 -5.390.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.995 -8.995 -3.177 -12.172
Kar Payları
-1.570.308 -1.570.308 0 -1.570.308
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-195.166 -195.166 -10.927 -206.093
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -16.623 3.126.617 -17.584.285 -4.096.736 31.621.315 87.314.560 118.935.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
-4.270 -2.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.207 -6.510 -4.270 -2.688
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.172 18.381 21.680 13.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.402.220 1.841.272 877.755 5.038.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.296.489 5.203.472 467.916 10.461.466
Ana Ortaklık Payları
-4.105.731 -3.362.200 409.839 -5.423.314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976332
BIST