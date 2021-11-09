Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 18:10
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257
Transferler
-19.176.694 19.176.694 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.918 -3.376.118 -3.362.200 5.203.472 1.841.272
Dönem Karı (Zararı)
0 -3.376.118 -3.376.118 5.199.009 1.822.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.918 13.918 4.463 18.381
Kar Payları
-2.538.378 545.121 1.738.135 -2.283.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -8.995 -4.096.736 -4.105.731 -1.296.489 -5.402.220
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.096.736 -4.096.736 -1.293.312 -5.390.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.995 -8.995 -3.177 -12.172
Kar Payları
-1.570.308 -1.570.308 0 -1.570.308
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-195.166 -195.166 -10.927 -206.093
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -16.623 3.126.617 -17.584.285 -4.096.736 31.621.315 87.314.560 118.935.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

-4.270 -2.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.207 -6.510 -4.270 -2.688
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.172 18.381 21.680 13.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.402.220 1.841.272 877.755 5.038.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.296.489 5.203.472 467.916 10.461.466
Ana Ortaklık Payları
-4.105.731 -3.362.200 409.839 -5.423.314



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976332


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.616
Değişim :  0,44% |  7,10
Açılış :  1.612  
Önceki Kapanış :  1.609  
En Yüksek
1.631 En Düşük
1.605
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 94,05 622.342 % 10,00  
TSPOR 6,18 28.121.188 % 9,96  
DOBUR 84,55 18.029.949 % 9,95  
PRKAB 30,16 245.948.810 % 8,02  
GSDDE 4,24 43.762.886 % 7,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,7164 9,7231 % 0,47  
Euro 11,2646 11,2732 % 0,45  
Sterlin 13,1266 13,1924 % 0,27  
Frank 10,5992 10,6630 % 0,44  
Riyal 2,5856 2,5986 % 0,49  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 -2,07  
Altın Gr. 571 571 3,37  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,06 24,10 -0,39  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 -0,03  
B. Petrol 83,87 83,87 0,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru