***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Transferler-19.176.694 19.176.694 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.918 -3.376.118 -3.362.200 5.203.472 1.841.272Dönem Karı (Zararı)0 -3.376.118 -3.376.118 5.199.009 1.822.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.918 13.918 4.463 18.381Kar Payları-2.538.378 545.121 1.738.135 -2.283.256 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -8.995 -4.096.736 -4.105.731 -1.296.489 -5.402.220Dönem Karı (Zararı)0 -4.096.736 -4.096.736 -1.293.312 -5.390.048Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.995 -8.995 -3.177 -12.172Kar Payları-1.570.308 -1.570.308 0 -1.570.308Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-195.166 -195.166 -10.927 -206.093Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -16.623 3.126.617 -17.584.285 -4.096.736 31.621.315 87.314.560 118.935.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide-4.270 -2.688Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.207 -6.510 -4.270 -2.688Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.172 18.381 21.680 13.988TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.402.220 1.841.272 877.755 5.038.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.296.489 5.203.472 467.916 10.461.466Ana Ortaklık Payları-4.105.731 -3.362.200 409.839 -5.423.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976332BIST