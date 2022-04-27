***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496Transferler2.088.090 -2.283.256 -195.166 195.166 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.304 4.827.921 4.802.617 -1.914.228 2.888.389Dönem Karı (Zararı)4.827.921 4.827.921 -1.912.387 2.915.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.304 -25.304 -1.841 -27.145Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler195.166 195.166 -386.650 -191.484Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -32.932 2.581.496 -15.273.690 4.827.921 42.295.137 86.516.264 128.811.401Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 33.672 3.546.647 -7.442.301 10.221.086 56.551.446 88.869.688 145.421.134Transferler469.270 9.751.816 -10.221.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-195.392 3.630.959 3.435.567 5.285.096 8.720.663Dönem Karı (Zararı)3.630.959 3.630.959 5.364.129 8.995.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-195.392 -195.392 -79.033 -274.425Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -161.720 4.015.917 2.309.515 3.630.959 59.987.013 94.154.784 154.141.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.945.412 -743.260Dönem Karı (Zararı)8.995.088 2.915.534Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.995.088 2.915.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.436.980 -4.414.854Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 119.609 92.848Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.378.699 -7.813.772Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.378.699 -7.813.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 117.556 153.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 129.635 155.273Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -12.079 -1.403Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-373.553 -250.474Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -386.917 -250.610Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 9.236 2.415Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 4.527 288Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -399 -2.567Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 194.669 3.596.575Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -193.325Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.870.836 507.865Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 17.158.406 38.237.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -60.305 131.472İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 17.218.711 38.105.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -295.070 1.472.355İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -149.726 -118.575İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -145.344 1.590.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -370.948 -309.161Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -20.585.239 -38.788.979İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -28 -1.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -20.585.211 -38.787.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 74.533 21.031Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 96.188 -120.520İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 96.188 -120.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.294 -4.021Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)51.294 9.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 0 -13.998Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.561.232 -991.455Ödenen Faiz22 -2.737 -2.415Alınan Faiz23 386.917 250.610YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.321.141 -13.590.408Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -20.503.957 -13.532.427Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-817.184 -57.981Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -581.184 -46.174Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -236.000 -11.807FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.000 -10.035Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -27.000 -10.035YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.402.729 -14.343.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.402.729 -14.343.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.586.686 49.882.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.183.957 35.538.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 31.183.957 45.586.686Finansal Yatırımlar6 121.812.592 102.687.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar121.812.592 102.687.334Ticari Alacaklar7 37.791.828 54.954.761İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 830.748 770.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.961.080 54.184.318Diğer Alacaklar8 1.237.643 935.946İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 784.034 634.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar453.609 301.638Peşin Ödenmiş Giderler9 473.528 105.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler473.528 105.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 77.056 129.057Diğer Dönen Varlıklar10 1.553 846ARA TOPLAM192.578.157 204.399.983TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR192.578.157 204.399.983DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar8 6.402.741 6.409.368Maddi Duran Varlıklar11 946.156 446.372Tesis, Makine ve Cihazlar44.447 55.366Taşıtlar62.664 67.611Mobilya ve Demirbaşlar836.443 320.669Diğer Maddi Duran Varlıklar2.602 2.726Kullanım Hakkı Varlıkları13 88.324 110.093Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 326.007 106.447Bilgisayar Yazılımları326.007 106.447Peşin Ödenmiş Giderler9 70.182 67.409Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.342.607 1.375.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.335.728 8.675.163TOPLAM VARLIKLAR201.913.885 213.075.146KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 68.134 79.536İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.134 79.536Kiralama İşlemlerinden Borçlar68.134 79.536Ticari Borçlar7 33.809.999 54.395.637İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 6.154 6.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar33.803.845 54.389.455Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 182.327 107.794Diğer Borçlar8 271.759 175.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar271.759 175.571Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.509.947 8.396.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar442.296 317.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.067.651 8.079.730ARA TOPLAM42.842.166 63.155.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.842.166 63.155.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 26.582 35.681İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.582 35.681Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.582 35.681Uzun Vadeli Karşılıklar1.231.534 904.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.231.534 904.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.671.806 3.558.101TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.929.922 4.498.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.772.088 67.654.012ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.987.013 56.551.446Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -161.720 33.672Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-161.720 33.672Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-161.720 33.672Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 4.015.917 3.546.647Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.015.917 3.546.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 2.309.515 -7.442.301Net Dönem Karı veya Zararı3.630.959 10.221.086Kontrol Gücü Olmayan Paylar94.154.784 88.869.688TOPLAM ÖZKAYNAKLAR154.141.797 145.421.134TOPLAM KAYNAKLAR201.913.885 213.075.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 279.065.014 865.828.695Satışların Maliyeti18 -265.177.467 -866.460.855TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.887.547 -632.160BRÜT KAR (ZARAR)13.887.547 -632.160Genel Yönetim Giderleri19 -3.304.860 -3.043.106Pazarlama Giderleri19 -268.752 -199.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.582 39.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -69.700 -28.667ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.252.817 -3.863.804Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 18.363.186 23.229.413Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -19.349.370 -12.760.781FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.266.633 6.604.828Finansman Gelirleri22 0 0Finansman Giderleri22 -9.236 -2.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.257.397 6.602.413Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-262.309 -3.686.879Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -67.640 -86.651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -194.669 -3.600.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.995.088 2.915.534DÖNEM KARI (ZARARI)8.995.088 2.915.534Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.364.129 -1.912.387Ana Ortaklık Payları3.630.959 4.827.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 72,62000000 96,56000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-274.425 -30.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-322.233 -34.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.808 3.653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi47.808 3.653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-274.425 -30.763TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.720.663 2.884.771Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.285.096 -1.914.228Ana Ortaklık Payları3.435.567 4.798.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024361BIST