***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 18:10
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496
Transferler
2.088.090 -2.283.256 -195.166 195.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.304 4.827.921 4.802.617 -1.914.228 2.888.389
Dönem Karı (Zararı)
4.827.921 4.827.921 -1.912.387 2.915.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.304 -25.304 -1.841 -27.145
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
195.166 195.166 -386.650 -191.484
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -32.932 2.581.496 -15.273.690 4.827.921 42.295.137 86.516.264 128.811.401
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 33.672 3.546.647 -7.442.301 10.221.086 56.551.446 88.869.688 145.421.134
Transferler
469.270 9.751.816 -10.221.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.392 3.630.959 3.435.567 5.285.096 8.720.663
Dönem Karı (Zararı)
3.630.959 3.630.959 5.364.129 8.995.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.392 -195.392 -79.033 -274.425
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -161.720 4.015.917 2.309.515 3.630.959 59.987.013 94.154.784 154.141.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.945.412 -743.260
Dönem Karı (Zararı)
8.995.088 2.915.534
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.995.088 2.915.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.436.980 -4.414.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 119.609 92.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.378.699 -7.813.772
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.378.699 -7.813.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 117.556 153.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 129.635 155.273
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -12.079 -1.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-373.553 -250.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -386.917 -250.610
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 9.236 2.415
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 4.527 288
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -399 -2.567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 194.669 3.596.575
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -193.325
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.870.836 507.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.158.406 38.237.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -60.305 131.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 17.218.711 38.105.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -295.070 1.472.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -149.726 -118.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -145.344 1.590.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -370.948 -309.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -20.585.239 -38.788.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -28 -1.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -20.585.211 -38.787.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 74.533 21.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 96.188 -120.520
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 96.188 -120.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.294 -4.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
51.294 9.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 0 -13.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.561.232 -991.455
Ödenen Faiz
22 -2.737 -2.415
Alınan Faiz
23 386.917 250.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.321.141 -13.590.408
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -20.503.957 -13.532.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-817.184 -57.981
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -581.184 -46.174
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -236.000 -11.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.000 -10.035
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -27.000 -10.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.402.729 -14.343.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.402.729 -14.343.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.586.686 49.882.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.183.957 35.538.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.183.957 45.586.686
Finansal Yatırımlar
6 121.812.592 102.687.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
121.812.592 102.687.334
Ticari Alacaklar
7 37.791.828 54.954.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 830.748 770.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.961.080 54.184.318
Diğer Alacaklar
8 1.237.643 935.946
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 784.034 634.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
453.609 301.638
Peşin Ödenmiş Giderler
9 473.528 105.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
473.528 105.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 77.056 129.057
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.553 846
ARA TOPLAM
192.578.157 204.399.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.578.157 204.399.983
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 6.402.741 6.409.368
Maddi Duran Varlıklar
11 946.156 446.372
Tesis, Makine ve Cihazlar
44.447 55.366
Taşıtlar
62.664 67.611
Mobilya ve Demirbaşlar
836.443 320.669
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.602 2.726
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 88.324 110.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 326.007 106.447
Bilgisayar Yazılımları
326.007 106.447
Peşin Ödenmiş Giderler
9 70.182 67.409
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.342.607 1.375.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.335.728 8.675.163
TOPLAM VARLIKLAR
201.913.885 213.075.146
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 68.134 79.536
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.134 79.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
68.134 79.536
Ticari Borçlar
7 33.809.999 54.395.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.154 6.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.803.845 54.389.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 182.327 107.794
Diğer Borçlar
8 271.759 175.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
271.759 175.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.509.947 8.396.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
442.296 317.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.067.651 8.079.730
ARA TOPLAM
42.842.166 63.155.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.842.166 63.155.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 26.582 35.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.582 35.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.582 35.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.231.534 904.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.231.534 904.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.671.806 3.558.101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.929.922 4.498.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.772.088 67.654.012
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.987.013 56.551.446
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -161.720 33.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-161.720 33.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-161.720 33.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 4.015.917 3.546.647
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.015.917 3.546.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 2.309.515 -7.442.301
Net Dönem Karı veya Zararı
3.630.959 10.221.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.154.784 88.869.688
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.141.797 145.421.134
TOPLAM KAYNAKLAR
201.913.885 213.075.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 279.065.014 865.828.695
Satışların Maliyeti
18 -265.177.467 -866.460.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.887.547 -632.160
BRÜT KAR (ZARAR)
13.887.547 -632.160
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.304.860 -3.043.106
Pazarlama Giderleri
19 -268.752 -199.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.582 39.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -69.700 -28.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.252.817 -3.863.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 18.363.186 23.229.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -19.349.370 -12.760.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.266.633 6.604.828
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -9.236 -2.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.257.397 6.602.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-262.309 -3.686.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -67.640 -86.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -194.669 -3.600.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.995.088 2.915.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.995.088 2.915.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.364.129 -1.912.387
Ana Ortaklık Payları
3.630.959 4.827.921
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 72,62000000 96,56000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-274.425 -30.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-322.233 -34.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.808 3.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47.808 3.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-274.425 -30.763
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.720.663 2.884.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.285.096 -1.914.228
Ana Ortaklık Payları
3.435.567 4.798.999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024361
BIST