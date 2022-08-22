***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
22.08.2022 18:32
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496
Transferler
16 102.984 2.180.272 -2.283.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -26.303 -4.489.267 -4.515.570 -1.764.405 -6.279.975
Dönem Karı (Zararı)
-4.489.267 -4.489.267 -1.756.856 -6.246.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.303 -26.303 -7.549 -33.852
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-195.166 -195.166 -10.927 -206.093
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -33.931 2.684.480 -15.571.840 -4.489.267 32.781.784 86.846.644 119.628.428
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 192.342 33.672 3.546.647 -7.442.301 10.221.086 56.551.446 88.869.688 145.421.134
Transferler
16 1.018.163 9.202.923 -10.221.086 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -233.899 2.466.617 2.232.718 11.019.925 13.252.643
Dönem Karı (Zararı)
2.466.617 2.466.617 11.067.197 13.533.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-233.899 -233.899 -47.272 -281.171
Sermaye Avansı
14.200.000 14.200.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.120.684 -2.120.684
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -200.227 4.564.810 1.760.622 2.466.617 72.984.164 97.768.929 170.753.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.209.437 3.700.694
Dönem Karı (Zararı)
13.533.814 -4.489.267
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.533.814 -4.489.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.205.454 5.486.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 239.953 194.885
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.523.182 6.711.892
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.523.182 6.711.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 168.145 216.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 180.224 210.542
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -12.079 5.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-866.843 -293.671
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -878.842 -304.718
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 13.009 11.871
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 6.156 2.198
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -7.166 -3.022
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 141.017 627.151
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-213.642
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.756.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.595.561 2.411.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 15.422.007 67.275.723
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 535.596 -56.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 14.886.411 67.332.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 270.059 1.969.062
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 550.808 -246.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -280.749 2.215.265
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -274.983 -193.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.298.847 -66.598.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.210 4.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -15.308.057 -66.602.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 129.732 29.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 10.218.299 -122.868
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.320.684
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -102.385 -122.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.294 51.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
119.226 -1.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 10.068 53.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.334.829 3.407.847
Ödenen Faiz
22 -4.234 -11.871
Alınan Faiz
23 878.842 304.718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.853.196 -12.964.541
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-847.043
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -33.021.865 -12.057.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-831.331 -59.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -595.331 -48.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -236.000 -11.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.025.316 -43.839
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -54.000 -43.839
Ödenen Temettüler
-2.120.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.381.557 -9.307.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.381.557 -9.307.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.586.686 49.882.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.968.243 40.574.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 54.968.243 45.586.686
Finansal Yatırımlar
6 129.186.017 102.687.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
129.186.017 102.687.334
Ticari Alacaklar
7 39.526.598 54.954.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 234.847 770.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.291.751 54.184.318
Diğer Alacaklar
8 448.621 935.946
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 83.500 634.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
365.121 301.638
Peşin Ödenmiş Giderler
9 418.413 105.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
418.413 105.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 9.759 129.057
Diğer Dönen Varlıklar
10 918 846
ARA TOPLAM
224.558.569 204.399.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.558.569 204.399.983
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 6.626.634 6.409.368
Maddi Duran Varlıklar
11 877.537 446.372
Tesis, Makine ve Cihazlar
57.451 55.366
Taşıtlar
57.717 67.611
Mobilya ve Demirbaşlar
759.891 320.669
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.478 2.726
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 66.556 110.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 310.197 106.447
Bilgisayar Yazılımları
310.197 106.447
Peşin Ödenmiş Giderler
9 29.332 67.409
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.350.885 1.375.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.420.852 8.675.163
TOPLAM VARLIKLAR
233.979.421 213.075.146
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 55.360 79.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.360 79.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
55.360 79.536
Ticari Borçlar
7 39.089.624 54.395.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 15.392 6.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.074.232 54.389.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 237.526 107.794
Diğer Borçlar
8 10.393.870 175.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10.320.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.186 175.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.563.246 8.396.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
495.595 317.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.067.651 8.079.730
ARA TOPLAM
58.349.695 63.155.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.349.695 63.155.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 14.631 35.681
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.631 35.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.631 35.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.245.615 904.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.245.615 904.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.616.387 3.558.101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.876.633 4.498.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.226.328 67.654.012
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.984.164 56.551.446
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -200.227 33.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.227 33.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.227 33.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 18.764.810 3.546.647
Girişim Sermayesi Fonu
14.200.000
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.564.810 3.546.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.760.622 -7.442.301
Net Dönem Karı veya Zararı
2.466.617 10.221.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.768.929 88.869.688
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.753.093 145.421.134
TOPLAM KAYNAKLAR
233.979.421 213.075.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 443.976.609 1.017.368.200 164.911.595 151.539.505
Satışların Maliyeti
18 -418.254.440 -1.014.984.136 -153.076.973 -148.523.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.722.169 2.384.064 11.834.622 3.016.224
BRÜT KAR (ZARAR)
25.722.169 2.384.064 11.834.622 3.016.224
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.642.579 -5.331.360 -3.337.719 -2.288.254
Pazarlama Giderleri
19 -403.899 -420.359 -135.147 -221.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 28.661 95.850 20.079 56.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -99.602 -36.542 -29.902 -7.875
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.604.750 -3.308.347 8.351.933 555.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 14.637.549 10.346.080 -3.725.637 -12.883.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -19.356.136 -12.413.952 -6.766 346.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.886.163 -5.376.219 4.619.530 -11.981.047
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -13.009 -11.871 -3.773 -9.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.873.154 -5.388.090 4.615.757 -11.990.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-339.340 -858.033 -77.031 2.828.846
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -198.323 -224.405 -130.683 -137.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -141.017 -633.628 53.652 2.966.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.533.814 -6.246.123 4.538.726 -9.161.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.533.814 -6.246.123 4.538.726 -9.161.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.067.197 -1.756.856 5.703.068 155.531
Ana Ortaklık Payları
2.466.617 -4.489.267 -1.164.342 -9.317.188
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-281.171 -33.852 -6.746 -3.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-339.024 -40.329 -16.791 -5.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.853 6.477 10.045 2.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
57.853 6.477 10.045 2.824
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-281.171 -33.852 -6.746 -3.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.252.643 -6.279.975 4.531.980 -9.164.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.019.925 -1.764.405 -1.764.405 149.823
Ana Ortaklık Payları
2.232.718 -4.515.570 6.296.385 -9.314.569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057631
BIST