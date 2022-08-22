***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496Transferler16 102.984 2.180.272 -2.283.256 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -26.303 -4.489.267 -4.515.570 -1.764.405 -6.279.975Dönem Karı (Zararı)-4.489.267 -4.489.267 -1.756.856 -6.246.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.303 -26.303 -7.549 -33.852Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-195.166 -195.166 -10.927 -206.093Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -33.931 2.684.480 -15.571.840 -4.489.267 32.781.784 86.846.644 119.628.428Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 33.672 3.546.647 -7.442.301 10.221.086 56.551.446 88.869.688 145.421.134Transferler16 1.018.163 9.202.923 -10.221.086 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -233.899 2.466.617 2.232.718 11.019.925 13.252.643Dönem Karı (Zararı)2.466.617 2.466.617 11.067.197 13.533.814Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-233.899 -233.899 -47.272 -281.171Sermaye Avansı14.200.000 14.200.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.120.684 -2.120.684Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -200.227 4.564.810 1.760.622 2.466.617 72.984.164 97.768.929 170.753.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.209.437 3.700.694Dönem Karı (Zararı)13.533.814 -4.489.267Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.533.814 -4.489.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.205.454 5.486.056Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 239.953 194.885Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.523.182 6.711.892Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 6.523.182 6.711.892Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 168.145 216.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 180.224 210.542Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -12.079 5.755Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-866.843 -293.671Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -878.842 -304.718Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 13.009 11.871Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 6.156 2.198Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -7.166 -3.022Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 141.017 627.151Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-213.642Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.756.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.595.561 2.411.058Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 15.422.007 67.275.723İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 535.596 -56.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 14.886.411 67.332.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 270.059 1.969.062İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 550.808 -246.203İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -280.749 2.215.265Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -274.983 -193.735Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -15.298.847 -66.598.260İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 9.210 4.539İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -15.308.057 -66.602.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 129.732 29.412Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 10.218.299 -122.868İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.320.684İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -102.385 -122.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler129.294 51.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)119.226 -1.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 10.068 53.428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.334.829 3.407.847Ödenen Faiz22 -4.234 -11.871Alınan Faiz23 878.842 304.718YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.853.196 -12.964.541Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-847.043Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -33.021.865 -12.057.518Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-831.331 -59.980Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -595.331 -48.173Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -236.000 -11.807FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.025.316 -43.839Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.200.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.200.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -54.000 -43.839Ödenen Temettüler-2.120.684YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.381.557 -9.307.686NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.381.557 -9.307.686DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.586.686 49.882.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.968.243 40.574.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 54.968.243 45.586.686Finansal Yatırımlar6 129.186.017 102.687.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar129.186.017 102.687.334Ticari Alacaklar7 39.526.598 54.954.761İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 234.847 770.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar39.291.751 54.184.318Diğer Alacaklar8 448.621 935.946İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 83.500 634.308İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar365.121 301.638Peşin Ödenmiş Giderler9 418.413 105.353İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler418.413 105.353Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 9.759 129.057Diğer Dönen Varlıklar10 918 846ARA TOPLAM224.558.569 204.399.983TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR224.558.569 204.399.983DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar8 6.626.634 6.409.368Maddi Duran Varlıklar11 877.537 446.372Tesis, Makine ve Cihazlar57.451 55.366Taşıtlar57.717 67.611Mobilya ve Demirbaşlar759.891 320.669Diğer Maddi Duran Varlıklar2.478 2.726Kullanım Hakkı Varlıkları13 66.556 110.093Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 310.197 106.447Bilgisayar Yazılımları310.197 106.447Peşin Ödenmiş Giderler9 29.332 67.409Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.350.885 1.375.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.420.852 8.675.163TOPLAM VARLIKLAR233.979.421 213.075.146KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 55.360 79.536İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.360 79.536Kiralama İşlemlerinden Borçlar55.360 79.536Ticari Borçlar7 39.089.624 54.395.637İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 15.392 6.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar39.074.232 54.389.455Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 237.526 107.794Diğer Borçlar8 10.393.870 175.571İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 10.320.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar73.186 175.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.069Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.563.246 8.396.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar495.595 317.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.067.651 8.079.730ARA TOPLAM58.349.695 63.155.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.349.695 63.155.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 14.631 35.681İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.631 35.681Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.631 35.681Uzun Vadeli Karşılıklar1.245.615 904.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.245.615 904.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.616.387 3.558.101TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.876.633 4.498.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.226.328 67.654.012ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.984.164 56.551.446Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -200.227 33.672Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-200.227 33.672Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-200.227 33.672Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 18.764.810 3.546.647Girişim Sermayesi Fonu14.200.000Diğer Kısıtlanmış Yedekler4.564.810 3.546.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.760.622 -7.442.301Net Dönem Karı veya Zararı2.466.617 10.221.086Kontrol Gücü Olmayan Paylar97.768.929 88.869.688TOPLAM ÖZKAYNAKLAR170.753.093 145.421.134TOPLAM KAYNAKLAR233.979.421 213.075.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 443.976.609 1.017.368.200 164.911.595 151.539.505Satışların Maliyeti18 -418.254.440 -1.014.984.136 -153.076.973 -148.523.281TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.722.169 2.384.064 11.834.622 3.016.224BRÜT KAR (ZARAR)25.722.169 2.384.064 11.834.622 3.016.224Genel Yönetim Giderleri19 -6.642.579 -5.331.360 -3.337.719 -2.288.254Pazarlama Giderleri19 -403.899 -420.359 -135.147 -221.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 28.661 95.850 20.079 56.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -99.602 -36.542 -29.902 -7.875ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.604.750 -3.308.347 8.351.933 555.457Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 14.637.549 10.346.080 -3.725.637 -12.883.333Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -19.356.136 -12.413.952 -6.766 346.829FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.886.163 -5.376.219 4.619.530 -11.981.047Finansman Gelirleri22 0 0 0 0Finansman Giderleri22 -13.009 -11.871 -3.773 -9.456SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.873.154 -5.388.090 4.615.757 -11.990.503Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-339.340 -858.033 -77.031 2.828.846Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -198.323 -224.405 -130.683 -137.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -141.017 -633.628 53.652 2.966.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.533.814 -6.246.123 4.538.726 -9.161.657DÖNEM KARI (ZARARI)13.533.814 -6.246.123 4.538.726 -9.161.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.067.197 -1.756.856 5.703.068 155.531Ana Ortaklık Payları2.466.617 -4.489.267 -1.164.342 -9.317.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-281.171 -33.852 -6.746 -3.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-339.024 -40.329 -16.791 -5.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler57.853 6.477 10.045 2.824Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi57.853 6.477 10.045 2.824Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-281.171 -33.852 -6.746 -3.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.252.643 -6.279.975 4.531.980 -9.164.746Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.019.925 -1.764.405 -1.764.405 149.823Ana Ortaklık Payları2.232.718 -4.515.570 6.296.385 -9.314.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057631BIST