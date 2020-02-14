***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 12:46
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819004
BIST
13:54121.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 526,70
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
13:546,0574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0158
|Açılış
|: 56,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 56,3400
|
6,0630
En Düşük
6,0344
13:546,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 11,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0700
|
6,5764
En Düşük
6,5408
13:543,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,45
|
|Önceki Kapanış
|: 3,43
|
3,46
En Düşük
3,43
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,81
|491.973.142
|% 17,08
|
|AYCES
|12,74
|6.129.120
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,87
|240.970.393
|% 13,10
|
|ISYAT
|2,91
|84.207.233
|% 11,92
|
|ALCTL
|19,85
|42.702.610
|% 11,45
|
|TUKAS
|12,37
|2.542.926
|% -18,94
|
|OZBAL
|2,38
|10.137.934
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,07
|833.193
|% -8,36
|
|RHEAG
|2,18
|37.375.187
|% -7,23
|
|ISBTR
|53.000,00
|1.066.299
|% -5,94
|
|ASELS
|29,58
|949.301.928
|% 4,82
|
|THYAO
|14,95
|932.287.119
|% -0,27
|
|GSRAY
|2,81
|491.973.142
|% 17,08
|
|ISGYO
|2,29
|480.454.795
|% 10,63
|
|PETKM
|4,14
|400.228.535
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,29
|480.454.795
|% 10,63
|
|GSRAY
|2,81
|491.973.142
|% 17,08
|
|CEMAS
|1,25
|167.957.457
|% 3,31
|
|PETKM
|4,14
|400.228.535
|% 1,47
|
|KARSN
|1,89
|176.807.041
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8678
|7,9072
|% 0,09
|
|Frank
|6,1492
|6,1863
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6107
|1,6188
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|-0,09
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|3,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,10
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,53
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,16
|57,16
|0,82
|