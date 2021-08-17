***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 09:28
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958525
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.454
En Düşük
1.454
18:058,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
18:059,9603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9439
18:05487,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,63
|Açılış
|: 487,50
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|9,19
|1.352.630
|% 9,93
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|EGPRO
|30,00
|671.250
|% 5,71
|
|EKIZ
|6,90
|1.173
|% 4,55
|
|QNBFL
|79,00
|12.877
|% 3,95
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|MARKA
|4,65
|36.823
|% -4,52
|
|DAGI
|3,66
|1.382.060
|% -4,44
|
|COSMO
|10,49
|61.041
|% -2,96
|
|ISBIR
|4.175,00
|421.675
|% -2,11
|
|HALKB
|4,75
|424.064.892
|% 0,00
|
|ISKPL
|40,62
|152.261.854
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,82
|132.164.911
|% 0,00
|
|PETKM
|6,10
|34.212.021
|% 1,33
|
|IDGYO
|3,05
|29.234.917
|% 0,00
|
|HALKB
|4,75
|424.064.892
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,82
|132.164.911
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|25.202.110
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|26.809.259
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,17
|23.613.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4549
|8,4590
|% 0,06
|
|Euro
|9,9512
|9,9603
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,6579
|11,7163
|% -0,09
|
|Frank
|9,2479
|9,3036
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2519
|2,2632
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,18
|69,18
|-0,33
|