***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi,NURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Avrasya Gayri Menkul Kıymetler yatırım Ortaklığı A.Ş de yönetim kurulu Başkan yardımcılığıCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici AVTUR ve MTRYO yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi AVGYO genel müdür yardımcısıCAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Metro Portföy A.Ş Yönetim kurulu başkanı ve genel müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929611BIST