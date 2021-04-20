***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2021 13:14
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi,
NURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici AVTUR ve MTRYO yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi AVGYO genel müdür yardımcısı
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Metro Portföy A.Ş Yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929612
BIST
13:231.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:238,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:239,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:23462,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,70
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:23
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.210.740
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.795.146
|% 9,88
|
|SONME
|38,10
|2.774.808
|% 6,60
|
|BRISA
|25,28
|23.256.479
|% 6,13
|
|SAMAT
|4,23
|13.129.061
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|49.545.400
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|9.481.796
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|835.648.938
|% 1,43
|
|EREGL
|18,00
|674.588.091
|% -0,88
|
|PETKM
|6,53
|486.880.418
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,17
|414.384.258
|% -1,51
|
|EKGYO
|1,82
|316.882.079
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|316.882.079
|% -2,15
|
|TSKB
|1,26
|169.030.159
|% -2,33
|
|GARAN
|7,10
|835.648.938
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,13
|230.193.663
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,08
|92.092.799
|% -2,70
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1056
|8,1083
|% 0,25
|
|Euro
|9,7740
|9,7785
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,3167
|11,3735
|% 0,37
|
|Frank
|8,8347
|8,8880
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1595
|2,1703
|% 0,46
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,67
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|3,34
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|1,61
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,67
|