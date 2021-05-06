***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2021 11:20
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Çiğdem ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı
Nuriye Eftelya Taşdemir Yönetim kurulu başkan yardımcısı
Ceren Deşen Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan İÇER Genel Müdür
Özgecan FIRILDAK Genel Müdür Yardımcısı
Deniz GOGAS Genel Müdür Yardımcısı
Murat AKALP Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934862
BIST
11:381.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:388,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:3810,0320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0365
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:38479,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 479,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:38
|KRDMA
|7,26
|70.735.638
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|867.282
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,41
|39.158.103
|% 9,94
|
|DITAS
|17,42
|11.072.010
|% 8,74
|
|KRDMD
|8,35
|1.924.973.695
|% 8,30
|
|VAKFN
|17,26
|5.601.560
|% -9,96
|
|BJKAS
|8,68
|53.165.340
|% -9,21
|
|INTEM
|42,50
|2.236.508
|% -7,57
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|AYEN
|7,10
|25.989.413
|% -6,08
|
|KRDMD
|8,35
|1.924.973.695
|% 8,30
|
|THYAO
|12,85
|494.680.102
|% 1,98
|
|EREGL
|19,58
|458.118.887
|% 0,72
|
|GARAN
|7,31
|382.318.815
|% 0,83
|
|KOZAL
|118,90
|240.802.401
|% 1,28
|
|KRDMD
|8,35
|1.924.973.695
|% 8,30
|
|GARAN
|7,31
|382.318.815
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,09
|108.260.003
|% 0,48
|
|CANTE
|4,54
|191.612.014
|% -2,78
|
|THYAO
|12,85
|494.680.102
|% 1,98
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3156
|8,3184
|% 0,05
|
|Euro
|10,0250
|10,0320
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,5287
|11,5865
|% 0,00
|
|Frank
|9,1044
|9,1592
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2110
|2,2221
|% 0,04
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,87
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,06
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|0,37
|