***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÇiğdem ÖZTÜRK Yönetim Kurulu BaşkanıNuriye Eftelya Taşdemir Yönetim kurulu başkan yardımcısıCeren Deşen Yönetim Kurulu ÜyesiÖzgecan FIRILDAK Genel Müdür YardımcısıDeniz GOGAS Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999200BIST