***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2022 12:16
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
Nuriye Eftelya Taşdemir Yönetim kurulu başkan yardımcısı
Ceren Deşen Yönetim Kurulu Üyesi
Özgecan FIRILDAK Genel Müdür Yardımcısı
Deniz GOGAS Genel Müdür Yardımcısı
Meryem Ensari Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008658
BIST
13:252.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 30,73
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:2514,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1845
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:2516,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,3019
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:25946,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,69
|Açılış
|: 947,18
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GZNMI
|16,94
|402.206
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|345.494
|% 9,94
|
|SASA
|55,70
|1.706.222.798
|% 9,75
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|DOGUB
|3,67
|9.692.421
|% 8,58
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|99,90
|5.784.073
|% -5,58
|
|EUHOL
|2,80
|9.454.551
|% -4,76
|
|BRLSM
|9,24
|13.835.513
|% -4,25
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|THYAO
|26,12
|3.076.058.133
|% 3,24
|
|SASA
|55,70
|1.706.222.798
|% 9,75
|
|KRDMD
|14,89
|1.615.267.460
|% 2,06
|
|KOZAL
|143,30
|1.502.168.909
|% -0,90
|
|VAKBN
|3,35
|13.399.999.997
|% 1,52
|
|ODAS
|1,47
|204.198.118
|% 3,52
|
|THYAO
|26,12
|3.076.058.133
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,69
|411.825.127
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,89
|1.615.267.460
|% 2,06
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6176
|14,6336
|% 1,27
|
|Euro
|16,0775
|16,1022
|% 1,88
|
|Sterlin
|19,2113
|19,3076
|% 1,73
|
|Frank
|15,7041
|15,7987
|% 1,31
|
|Riyal
|3,8885
|3,9080
|% 1,20
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-38,32
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.303
|6.398
|55,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|40,52
|
|Yarım
|3.024
|3.104
|19,60
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,33
|0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|-3,18
|