***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2022 11:12
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.200.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 64200000 TRY 100
TOPLAM 64200000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041992
BIST
14:062.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,52
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:0617,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2728
|Açılış
|: 17,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:0617,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1298
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:06977,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,23
|Açılış
|: 977,07
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:06
|POLHO
|4,52
|64.756.476
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.462.973
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.919.284
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|OYLUM
|2,77
|26.454.383
|% 9,06
|
|AKGRT
|2,53
|25.686.393
|% -7,66
|
|ULUSE
|193,00
|8.366.095
|% -6,76
|
|KRGYO
|7,37
|34.913.913
|% -4,90
|
|AVHOL
|7,45
|12.960.927
|% -4,73
|
|KZBGY
|85,30
|1.643.065
|% -4,69
|
|THYAO
|47,32
|3.028.574.487
|% 0,68
|
|EREGL
|26,36
|1.100.278.955
|% 1,07
|
|SISE
|20,94
|892.485.737
|% -0,29
|
|HEKTS
|31,18
|835.158.844
|% 2,10
|
|TUPRS
|244,10
|800.517.261
|% -4,35
|
|EKGYO
|2,76
|600.115.039
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|177.957.453
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|302.331.168
|% 0,72
|
|THYAO
|47,32
|3.028.574.487
|% 0,68
|
|ODAS
|2,77
|170.961.371
|% -0,36
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2447
|17,2463
|% 1,61
|
|Euro
|17,5818
|17,5973
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,5019
|20,6047
|% 1,36
|
|Frank
|17,6832
|17,7898
|% 1,35
|
|Riyal
|4,5808
|4,6038
|% 1,66
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,58
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,32
|
|Cumhuriyet
|6.550
|6.649
|62,00
|
|Tam
|6.554
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.208
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,27
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TCELL, HEKTS
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 02 artarak (% 0.29 ) 2, 110
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDHO, POLHO, RUBNS, IZINV
-
14:21
BRSAN, POLHO, FONET değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında