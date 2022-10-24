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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2022 17:37
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi,
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici AVGYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MTRYO Genel Müdür
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Metro Portföy A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi- Yönetim Kurulu Başkanı Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 100

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
Ceren Deşen Yönetim Kurulu Üyesi
Özgecan FIRILDAK Genel Müdür Yardımcısı
Deniz GOGAS Genel Müdür Yardımcısı
Meryem Ensari Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073657


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KIMMR 8,80 7.443.925 % 10,00  
FENER 62,15 370.470.942 % 10,00  
BFREN 2.134,00 95.522.581 % 10,00  
DITAS 36,08 10.561.509 % 10,00  
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Altın Gr. 985 985 -5,30  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.649 6.753 44,00  
Yarım 3.240 3.297 17,00  
Çeyrek 1.625 1.650 9,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,15 -0,30  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,18  
B. Petrol 91,50 91,50 0,16  
Seans Raporu 17:37
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