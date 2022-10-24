***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi,CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici AVGYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MTRYO Genel MüdürCAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Metro Portföy A.Ş Yönetim Kurulu BaşkanıFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi- Yönetim Kurulu Başkanı Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 100Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÇiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel MüdürCeren Deşen Yönetim Kurulu ÜyesiÖzgecan FIRILDAK Genel Müdür YardımcısıDeniz GOGAS Genel Müdür YardımcısıMeryem Ensari Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073657BIST