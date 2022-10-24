***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 17:37
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi,
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici AVGYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili, MTRYO Genel Müdür
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Metro Portföy A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi- Yönetim Kurulu Başkanı Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 100
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
Ceren Deşen Yönetim Kurulu Üyesi
Özgecan FIRILDAK Genel Müdür Yardımcısı
Deniz GOGAS Genel Müdür Yardımcısı
Meryem Ensari Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073657
BIST
17:393.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 51,18
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:3918,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:3918,3973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0668
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:39986,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,24
|Açılış
|: 986,23
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KIMMR
|8,80
|7.443.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.470.942
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.522.581
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.561.509
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|251.150.779
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|901.149.416
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.402.739.340
|% -9,97
|
|BTCIM
|43,90
|82.338.207
|% -7,58
|
|THYAO
|99,10
|7.163.416.711
|% 1,17
|
|EREGL
|30,42
|3.580.319.196
|% 2,98
|
|SISE
|32,56
|2.889.039.945
|% 1,75
|
|KRDMD
|12,57
|2.643.212.705
|% 2,03
|
|SASA
|100,10
|2.616.297.214
|% 7,46
|
|EKGYO
|4,67
|1.898.560.366
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,40
|2.150.141.647
|% -0,84
|
|KRDMD
|12,57
|2.643.212.705
|% 2,03
|
|TSKB
|2,91
|561.343.054
|% 0,34
|
|SKBNK
|1,99
|384.745.102
|% 1,53
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5957
|18,6009
|% 0,11
|
|Euro
|18,3920
|18,4012
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9610
|21,0661
|% 0,10
|
|Frank
|18,5323
|18,6440
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9330
|4,9578
|% 0,08
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.649
|6.753
|44,00
|
|Yarım
|3.240
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,18
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|0,16
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51PAGYO
Yüzde 5.94 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 175 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 9 artarak (% 1.21 ) 4, 351
-
17:50XU100
Endeks 3, 978 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 70, 698.00 milyon TL de
-
17:50YYLGD
Yüzde 9.34 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 464, 422 adet işlem
-
17:49MTRYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 157 adet işlem