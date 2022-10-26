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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2022 12:11
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu BaST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  3.975  
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BIST En Aktif Hisseler17:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 38,50 23.173.317 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.707.518 % 10,00  
BRYAT 783,60 100.028.379 % 9,99  
TUREX 16,07 30.959.581 % 9,99  
DERHL 7,27 191.065.032 % 9,98  
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17:28 Alış Satış %  
Dolar 18,6007 18,6079 % 0,03  
Euro 18,6494 18,6608 % 0,59  
Sterlin 21,4554 21,5630 % 0,84  
Frank 18,7260 18,8388 % 0,51  
Riyal 4,9349 4,9597 % 0,02  
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17:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.666 12,27  
Altın Gr. 999 999 10,20  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.713 6.788 30,00  
Yarım 3.271 3.315 14,00  
Çeyrek 1.641 1.661 9,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,53 0,17  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 0,18  
B. Petrol 92,94 92,94 1,20  
Seans Raporu 17:28
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