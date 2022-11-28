***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 15:21
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür
Ceren Deşen Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Üyesi
Özgecan FIRILDAK Genel Müdür Yardımcısı
Deniz GOGAS Genel Müdür Yardımcısı
Meryem Ensari Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082593
BIST
16:384.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 85,60
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:3818,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0162
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:3819,4859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0793
|Açılış
|: 19,4755
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:381.050,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.050,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:38
|CEOEM
|16,50
|118.181.804
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.320.003
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,64
|230.959.475
|% -9,91
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|127,50
|142.859.410
|% -9,19
|
|IHAAS
|87,35
|66.104.147
|% -8,20
|
|MZHLD
|15,60
|51.160.008
|% -8,13
|
|THYAO
|116,30
|8.379.995.708
|% 2,20
|
|PETKM
|18,19
|4.433.947.653
|% 4,84
|
|EREGL
|42,20
|4.159.555.097
|% 0,76
|
|ASELS
|48,88
|3.915.052.741
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,56
|3.604.719.936
|% 3,02
|
|EKGYO
|6,97
|3.222.595.576
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,79
|1.252.656.173
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,56
|3.604.719.936
|% 3,02
|
|YKBNK
|12,02
|3.516.273.728
|% 4,98
|
|VAKBN
|10,16
|2.624.371.891
|% 6,28
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6174
|% -0,09
|
|Euro
|19,4744
|19,4859
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,3872
|22,4994
|% -0,38
|
|Frank
|19,6379
|19,7562
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% -0,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,38
|81,38
|-2,33
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53VAKBN
Yüzde 6.28 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 877, 711 adet işlem
-
16:52ANSGR
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 609 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 01 artarak (% 1.66 ) 4, 350
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DENGE, YATAS, TRGYO, SMRTG, UZERB, SMART, TETMT, TRILC, NTGAZ
-
16:50
YGGYO, YONGA, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında