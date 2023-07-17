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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.07.2023 12:05
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.700.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 77700000 TRY 100
TOPLAM 77700000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172624


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INGRM 634,70 11.463.448 % 10,00  
EUKYO 8,25 1.430.963 % 10,00  
ATSYH 55,00 829.565 % 10,00  
YEOTK 109,00 438.069.864 % 9,99  
EUYO 15,08 6.271.672 % 9,99  
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12:18 Alış Satış %  
Dolar 26,2537 26,2653 % 0,54  
Euro 29,5060 29,5129 % 0,47  
Sterlin 34,2741 34,4460 % 0,52  
Frank 30,4598 30,6433 % 0,88  
Riyal 6,9758 7,0108 % 0,47  
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12:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 -0,30  
Altın Gr. 1.650 1.651 7,83  
Cumhuriyet 10.970 11.135 19,00  
Tam 10.643 10.838 55,00  
Yarım 5.322 5.444 27,00  
Çeyrek 2.669 2.722 14,00  
Gümüş.Ons 24,80 24,82 -0,13  
Gümüş Gr. 20,92 20,94 -0,02  
B. Petrol 80,35 80,35 0,48  
Seans Raporu 12:18
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