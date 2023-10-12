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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2023 12:12
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Metro yatırım Ortaklığı A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür, Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Avrasya Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Metro Portföy A.Ş. Portföy Yöneticisi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş., Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic. A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi 100

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Ceren Deşen Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz GOGAS Genel Müdür
Meryem Ensari Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204834


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BRYAT 2.847,90 652.931.306 % 10,00  
VERUS 214,50 10.088.964 % 10,00  
ISBTR 382.360,00 3.441.240 % 10,00  
KSTUR 948,30 1.749.614 % 10,00  
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Altın Ons 1.880 1.881 6,02  
Altın Gr. 1.677 1.678 9,21  
Cumhuriyet 11.620 11.796 30,00  
Tam 11.382 11.462 11,00  
Yarım 5.708 5.753 6,00  
Çeyrek 2.845 2.876 2,00  
Gümüş.Ons 22,15 22,19 0,13  
Gümüş Gr. 19,76 19,79 0,17  
B. Petrol 86,74 86,74 0,92  
Seans Raporu 12:14
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