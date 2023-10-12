***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Metro yatırım Ortaklığı A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür, Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu ÜyesiCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Avrasya Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel MüdürCAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Metro Portföy A.Ş. Portföy YöneticisiFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş., Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic. A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi 100Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÇiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu BaşkanıCeren Deşen Yönetim Kurulu Başkan VekiliFatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu ÜyesiDeniz GOGAS Genel MüdürMeryem Ensari Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204834BIST