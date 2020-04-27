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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.04.2020 18:12
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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2020
Karar Sayısı
2020/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL  TABLO  VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE  İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ   :   27.04.2020
KARAR SAYISI   :   2020/10
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)    Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin hazırlanan finansal  tablolarının  tarafımızca incelendiğini,
b)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,
c)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tabloların ve ara dönem faaliyet raporunun işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst biçimde yansıttığını,
27.04.2020 tarihli 2020/10 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul ettiğimizi  beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU                     Serhan İÇER
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.                            Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840404


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RTALB 16,83 8.544.894 % 10,00  
BANVT 24,20 20.228.792 % 10,00  
EGCYO 0,55 167.853 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6513 8,6947 % 0,91  
Frank 7,1332 7,1762 % 0,20  
Riyal 1,8525 1,8618 % 0,46  
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Altın Ons 1.711 1.712 -17,48  
Altın Gr. 385 385 -2,09  
Cumhuriyet 2.463 2.520 -16,90  
Tam 2.528 2.582 -21,30  
Yarım 1.231 1.262 -8,50  
Çeyrek 618 631 -4,30  
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