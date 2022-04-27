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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.04.2022 18:10
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
2022/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:27.04.2022
KARAR SAYISI:2022/20
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği" hükümleri uyarınca 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin hazırlanan finansal  tablolarının tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tabloların  işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst biçimde yansıttığını, 27.04.2022 tarihli 2022/20 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul ettiğimizi  beyan ederiz. Saygılarımızla, Çiğdem ÖZTÜRK  PULATOĞLU      Nuriye Eftelya TAŞDEMİR                                       
Yönetim Kurulu Başkanı                Yönetim Kurulu Başkan Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024362


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