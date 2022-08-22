***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
22.08.2022 18:35
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/08/2022
Karar Sayısı
2022/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:22.08.2022 KARAR SAYISI:2022/29 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tabloların işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst biçimde yansıttığını, 22.08.2022 tarihli 2022/29 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul ettiğimizi beyan ederiz. Saygılarımızla,
Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU Deniz GOGAS
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057636
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1706
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9632
18:051.010,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,22
|Açılış
|: 1.009,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0724
|18,0814
|% -0,02
|
|Euro
|17,9718
|17,9855
|% -0,94
|
|Sterlin
|21,2304
|21,3368
|% -0,47
|
|Frank
|18,6829
|18,7955
|% -0,50
|
|Riyal
|4,8014
|4,8255
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,18
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.811
|6.878
|-59,00
|
|Yarım
|3.319
|3.363
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,00
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|-3,49
|
Seans Raporu
18:05
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