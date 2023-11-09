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***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2023 14:07
***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                     FİNANSAL  TABLO  VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE  İLİŞKİN     
YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ   :   09.11.2023
KARAR SAYISI   :   2023/15
 
 
 
                                               SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"        
                              NİN  İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
                                                    SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
Şirketimizin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği" hükümleri uyarınca 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemine ilişkin hazırlanan finansal  tablolarının tarafımızca incelendiğini,
 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,
 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan finansal tabloların  işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst biçimde yansıttığını,
 
09.11.2023 tarihli 2023/15 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul ettiğimizi  beyan ederiz.
 
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
 
    Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU                             Ceren DEŞEN             
    Yönetim Kurulu Başkanı                                   Yönetim Kurulu Başkan Vek..
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216244


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