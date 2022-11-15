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***MTY* *SNICA*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

15.11.2022 12:35
***MTY* *SNICA*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza


***MTY******SNICA*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080071


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Riyal 4,9369 4,9616 % 0,05  
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Altın Gr. 1.063 1.063 3,13  
Cumhuriyet 7.085 7.192 71,00  
Tam 7.052 7.169 35,00  
Yarım 3.425 3.505 17,00  
Çeyrek 1.712 1.752 9,00  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 -0,08  
Gümüş Gr. 13,13 13,15 -0,01  
B. Petrol 92,43 92,43 -0,71  
Seans Raporu 14:13
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