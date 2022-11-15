***MTY* *SNICA*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.11.2022 12:35
***MTY******SNICA*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080071
BIST
14:154.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 51,43
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:1518,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:1519,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1928
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:151.062,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.062,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:13
|KONKA
|58,30
|272.003.966
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|156.945.879
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.005.173.728
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|180.316.805
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.050.353
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|587.299.852
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|13,09
|124.235.810
|% -6,43
|
|THYAO
|109,40
|6.859.445.051
|% -0,27
|
|ASELS
|42,04
|4.254.940.863
|% 0,82
|
|EREGL
|37,10
|3.655.148.011
|% -0,64
|
|ODAS
|11,58
|3.604.507.284
|% -2,61
|
|PETKM
|15,06
|3.524.641.776
|% -1,31
|
|ALBRK
|2,80
|901.270.851
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,30
|734.693.913
|% -0,43
|
|ODAS
|11,58
|3.604.507.284
|% -2,61
|
|ISCTR
|9,44
|2.758.368.417
|% 1,94
|
|EKGYO
|5,54
|1.529.058.216
|% -2,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6134
|% 0,05
|
|Euro
|19,4003
|19,4126
|% 1,00
|
|Sterlin
|22,0330
|22,1435
|% 1,05
|
|Frank
|19,7457
|19,8647
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,05
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|3,13
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.052
|7.169
|35,00
|
|Yarım
|3.425
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|-0,71
|
Seans Raporu
14:13
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14:28CASA
Yüzde 9.94 oranında artışla 149.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 466 adet işlem
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14:27HKTM
Yüzde 6.47 oranında artışla 97.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 662, 578 adet işlem
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, EKGYO, KOZAA
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 1.19 ) 4, 067
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, AKENR, KERVN, YEOTK, CONSE, SMRTG, ALBRK, PNLSN, ACSEL, BRLSM