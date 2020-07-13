***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor
13.07.2020 20:46
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 65.036 65.036 65.036
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 7.789 -7.789 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 7.789 -7.789 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 7 14.936 306.559 65.036 914.238 914.238
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
527.700 -6 14.936 485.880 0 1.028.510 1.028.510
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
527.700 -6 14.936 485.880 0 1.028.510 1.028.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 37.426 37.426 37.426
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 8.966 -8.966 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 8.966 -8.966 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
527.700 -6 23.902 476.914 37.426 1.065.936 1.065.936
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.650.450 13.080.006 14.730.456 2.233.804 8.006.852 10.240.656
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 336.181 1.094.367 1.430.548 332.828 575.346 908.174
Teminat Mektupları
336.181 366.932 703.113 332.828 379.283 712.111
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
336.181 366.932 703.113 332.828 379.283 712.111
Banka Kredileri
0 2.226 2.226 0 8.901 8.901
İthalat Kabul Kredileri
0 2.226 2.226 0 8.901 8.901
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 719.296 719.296 0 181.816 181.816
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 719.296 719.296 0 181.816 181.816
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.913 5.913 0 5.346 5.346
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 526.855 2.044.703 2.571.558 379.347 1.184.190 1.563.537
Cayılamaz Taahhütler
526.855 2.044.703 2.571.558 379.347 1.184.190 1.563.537
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
323.197 2.044.703 2.367.900 195.207 1.184.190 1.379.397
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
203.658 0 203.658 184.140 0 184.140
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
787.414 9.940.936 10.728.350 1.521.629 6.247.316 7.768.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
787.414 9.940.936 10.728.350 1.521.629 6.247.316 7.768.945
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
651.714 1.066.501 1.718.215 229.480 620.304 849.784
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
358.104 495.158 853.262 217.535 207.046 424.581
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
293.610 571.343 864.953 11.945 413.258 425.203
Para ve Faiz Swap İşlemleri
135.700 8.874.435 9.010.135 1.292.149 5.627.012 6.919.161
Swap Para Alım İşlemleri
47.689 4.460.293 4.507.982 784.530 2.666.561 3.451.091
Swap Para Satım İşlemleri
88.011 4.414.142 4.502.153 507.619 2.960.451 3.468.070
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
27.523 1.005.804 1.033.327 41.667 917.247 958.914
EMANET KIYMETLER
27.523 0 27.523 41.667 0 41.667
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
27.523 0 27.523 41.667 0 41.667
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 1.005.804 1.005.804 0 917.247 917.247
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.677.973 14.085.810 15.763.783 2.275.471 8.924.099 11.199.570
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
53.604 27.599
Alınan Faizler
92.011 209.383
Ödenen Faizler
-39.604 -143.018
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.394 9.603
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.016 3.854
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.883 -8.593
Ödenen Vergiler
-13.057 -2.040
Diğer
6.727 -41.590
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.454 -445.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
464.374 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-116.065 -193.447
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.316 75.635
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
106.055 -38.996
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-219.771 -381.745
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 1.315.058
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-199.783 -1.190.153
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.040 -31.501
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
77.058 -417.550
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-86 -715
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-86 -715
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-652 -649
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-652 -649
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-19.755 -87.938
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
56.565 -506.852
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.135.237 2.450.814
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.191.802 1.943.962
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.426 65.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.426 65.036
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
426.772 2.869.044 3.295.816 454.896 3.221.929 3.676.825
Nakit ve Nakit Benzerleri
426.719 2.827.168 3.253.887 452.013 3.209.957 3.661.970
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 30.219 2.324.204 2.354.423 68.186 2.435.507 2.503.693
Bankalar
(5.1.3) 396.939 502.964 899.903 384.321 774.450 1.158.771
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(5.1.5) -439 0 -439 -494 0 -494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5.1.2) 53 41.876 41.929 2.883 11.972 14.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
53 41.876 41.929 2.883 11.972 14.855
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
728.934 6.443.648 7.172.582 750.082 6.317.305 7.067.387
Krediler
(5.1.6) 759.862 6.443.648 7.203.510 789.501 6.317.305 7.106.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.6) -30.928 0 -30.928 -39.419 0 -39.419
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.320 0 6.320 6.879 0 6.879
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.581 0 6.581 7.083 0 7.083
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.581 0 6.581 7.083 0 7.083
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12.106 0 12.106 16.070 0 16.070
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.18) 38.636 72.219 110.855 36.788 66.762 103.550
VARLIKLAR TOPLAMI
1.219.349 9.384.911 10.604.260 1.271.798 9.605.996 10.877.794
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 316.825 3.978.313 4.295.138 545.720 3.862.291 4.408.011
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 59.626 5.089.959 5.149.585 57.993 5.295.814 5.353.807
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.2) 25.086 24.488 49.574 4.509 28.489 32.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.086 24.488 49.574 4.509 28.489 32.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6) 4.154 0 4.154 4.651 0 4.651
KARŞILIKLAR
(5.2.8) 18.503 0 18.503 15.312 0 15.312
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
15.019 0 15.019 11.795 0 11.795
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.484 0 3.484 3.517 0 3.517
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9) 10.174 0 10.174 16.006 0 16.006
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11.194 2 11.196 18.465 34 18.499
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.12) 1.065.936 0 1.065.936 1.028.510 0 1.028.510
Ödenmiş Sermaye
527.700 0 527.700 527.700 0 527.700
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6 0 -6 -6 0 -6
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
23.902 0 23.902 14.936 0 14.936
Yasal Yedekler
23.902 0 23.902 14.936 0 14.936
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
514.340 0 514.340 485.880 0 485.880
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
476.914 0 476.914 306.559 0 306.559
Dönem Net Kâr veya Zararı
37.426 0 37.426 179.321 0 179.321
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.511.498 9.092.762 10.604.260 1.691.166 9.186.628 10.877.794
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 73.600 226.038
Kredilerden Alınan Faizler
62.413 136.039
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 11.029
Bankalardan Alınan Faizler
9.004 78.970
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.499 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
684 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -36.163 -127.878
Mevduata Verilen Faizler
-23.939 -94.557
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.729 -33.251
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-163 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-155 -70
Diğer Faiz Giderleri
-177 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
37.437 98.160
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-727 -3.581
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.394 9.603
Gayri Nakdi Kredilerden
1.022 546
Diğer
6.372 9.057
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.121 -13.184
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-8.121 -13.184
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 21.808 6.860
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
56.806 66.539
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-34.998 -59.679
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 10.016 3.854
FAALİYET BRÜT KÂRI
68.534 105.293
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -1.267 -184
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -3.178 -2.449
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-9.883 -8.593
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -6.646 -7.858
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
47.560 86.209
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.560 86.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -10.134 -21.173
Cari Vergi Karşılığı
-6.170 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.964 -21.173
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 37.426 65.036
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 37.426 65.036
Grubun Karı (Zararı)
37.426 65.036
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859598
BIST