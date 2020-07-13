***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye527.700 7 7.147 314.348 0 849.202 849.202Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 65.036 65.036 65.036Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 7.789 -7.789 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 7.789 -7.789 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler527.700 7 14.936 306.559 65.036 914.238 914.238Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler527.700 -6 14.936 485.880 0 1.028.510 1.028.510TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye527.700 -6 14.936 485.880 0 1.028.510 1.028.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 37.426 37.426 37.426Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 8.966 -8.966 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 8.966 -8.966 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler527.700 -6 23.902 476.914 37.426 1.065.936 1.065.936Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.650.450 13.080.006 14.730.456 2.233.804 8.006.852 10.240.656GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 336.181 1.094.367 1.430.548 332.828 575.346 908.174Teminat Mektupları336.181 366.932 703.113 332.828 379.283 712.111Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları336.181 366.932 703.113 332.828 379.283 712.111Banka Kredileri0 2.226 2.226 0 8.901 8.901İthalat Kabul Kredileri0 2.226 2.226 0 8.901 8.901Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 719.296 719.296 0 181.816 181.816Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 719.296 719.296 0 181.816 181.816Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.913 5.913 0 5.346 5.346Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 526.855 2.044.703 2.571.558 379.347 1.184.190 1.563.537Cayılamaz Taahhütler526.855 2.044.703 2.571.558 379.347 1.184.190 1.563.537Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri323.197 2.044.703 2.367.900 195.207 1.184.190 1.379.397Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri203.658 0 203.658 184.140 0 184.140Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR787.414 9.940.936 10.728.350 1.521.629 6.247.316 7.768.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler787.414 9.940.936 10.728.350 1.521.629 6.247.316 7.768.945Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri651.714 1.066.501 1.718.215 229.480 620.304 849.784Vadeli Döviz Alım İşlemleri358.104 495.158 853.262 217.535 207.046 424.581Vadeli Döviz Satım İşlemleri293.610 571.343 864.953 11.945 413.258 425.203Para ve Faiz Swap İşlemleri135.700 8.874.435 9.010.135 1.292.149 5.627.012 6.919.161Swap Para Alım İşlemleri47.689 4.460.293 4.507.982 784.530 2.666.561 3.451.091Swap Para Satım İşlemleri88.011 4.414.142 4.502.153 507.619 2.960.451 3.468.070Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER27.523 1.005.804 1.033.327 41.667 917.247 958.914EMANET KIYMETLER27.523 0 27.523 41.667 0 41.667Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler27.523 0 27.523 41.667 0 41.667Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul0 0 0 0 0 0Diğer Rehinli Kıymetler0 0 0 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 1.005.804 1.005.804 0 917.247 917.247BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.677.973 14.085.810 15.763.783 2.275.471 8.924.099 11.199.570Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı53.604 27.599Alınan Faizler92.011 209.383Ödenen Faizler-39.604 -143.018Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar7.394 9.603Elde Edilen Diğer Kazançlar10.016 3.854Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.883 -8.593Ödenen Vergiler-13.057 -2.040Diğer6.727 -41.590Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim23.454 -445.149Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış464.374 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-116.065 -193.447Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.316 75.635Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)106.055 -38.996Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-219.771 -381.745Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 1.315.058Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-199.783 -1.190.153Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.040 -31.501Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı77.058 -417.550YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-86 -715İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-86 -715Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-652 -649Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-652 -649Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-19.755 -87.938Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)56.565 -506.852Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.135.237 2.450.814Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.191.802 1.943.962Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)37.426 65.036DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.426 65.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)426.772 2.869.044 3.295.816 454.896 3.221.929 3.676.825Nakit ve Nakit Benzerleri426.719 2.827.168 3.253.887 452.013 3.209.957 3.661.970Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 30.219 2.324.204 2.354.423 68.186 2.435.507 2.503.693Bankalar(5.1.3) 396.939 502.964 899.903 384.321 774.450 1.158.771Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(5.1.5) -439 0 -439 -494 0 -494Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5.1.2) 53 41.876 41.929 2.883 11.972 14.855Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı53 41.876 41.929 2.883 11.972 14.855Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)728.934 6.443.648 7.172.582 750.082 6.317.305 7.067.387Krediler(5.1.6) 759.862 6.443.648 7.203.510 789.501 6.317.305 7.106.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.6) -30.928 0 -30.928 -39.419 0 -39.419SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.320 0 6.320 6.879 0 6.879MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.581 0 6.581 7.083 0 7.083Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.581 0 6.581 7.083 0 7.083YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12.106 0 12.106 16.070 0 16.070DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.18) 38.636 72.219 110.855 36.788 66.762 103.550VARLIKLAR TOPLAMI1.219.349 9.384.911 10.604.260 1.271.798 9.605.996 10.877.794YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 316.825 3.978.313 4.295.138 545.720 3.862.291 4.408.011ALINAN KREDİLER(5.2.3) 59.626 5.089.959 5.149.585 57.993 5.295.814 5.353.807PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.2) 25.086 24.488 49.574 4.509 28.489 32.998Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.086 24.488 49.574 4.509 28.489 32.998Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6) 4.154 0 4.154 4.651 0 4.651KARŞILIKLAR(5.2.8) 18.503 0 18.503 15.312 0 15.312Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.019 0 15.019 11.795 0 11.795Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.484 0 3.484 3.517 0 3.517CARİ VERGİ BORCU(5.2.9) 10.174 0 10.174 16.006 0 16.006ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11.194 2 11.196 18.465 34 18.499ÖZKAYNAKLAR(5.2.12) 1.065.936 0 1.065.936 1.028.510 0 1.028.510Ödenmiş Sermaye527.700 0 527.700 527.700 0 527.700Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-6 0 -6 -6 0 -6Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri23.902 0 23.902 14.936 0 14.936Yasal Yedekler23.902 0 23.902 14.936 0 14.936Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar514.340 0 514.340 485.880 0 485.880Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı476.914 0 476.914 306.559 0 306.559Dönem Net Kâr veya Zararı37.426 0 37.426 179.321 0 179.321Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.511.498 9.092.762 10.604.260 1.691.166 9.186.628 10.877.794Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 73.600 226.038Kredilerden Alınan Faizler62.413 136.039Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 11.029Bankalardan Alınan Faizler9.004 78.970Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.499 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri684 0FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -36.163 -127.878Mevduata Verilen Faizler-23.939 -94.557Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-11.729 -33.251Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-163 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-155 -70Diğer Faiz Giderleri-177 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ37.437 98.160NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-727 -3.581Alınan Ücret ve Komisyonlar7.394 9.603Gayri Nakdi Kredilerden1.022 546Diğer6.372 9.057Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.121 -13.184Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-8.121 -13.184TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 21.808 6.860Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)56.806 66.539Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-34.998 -59.679DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 10.016 3.854FAALİYET BRÜT KÂRI68.534 105.293BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -1.267 -184DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -3.178 -2.449PERSONEL GİDERLERİ (-)-9.883 -8.593DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -6.646 -7.858NET FAALİYET KARI (ZARARI)47.560 86.209BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.560 86.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -10.134 -21.173Cari Vergi Karşılığı-6.170 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.964 -21.173Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 37.426 65.036DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 37.426 65.036Grubun Karı (Zararı)37.426 65.036Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859598BIST