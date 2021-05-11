***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 14.396 485.880 0 1.028.510 0 1.028.510TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 14.396 485.880 0 1.028.510 0 1.028.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.426 37.426 0 37.426Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.966 -8.966 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.966 -8.966 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler527.700 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 23.902 476.914 37.426 1.065.936 0 1.065.936Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler527.700 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 23.902 612.627 0 1.164.165 0 1.164.165TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye527.700 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 23.902 612.627 0 1.164.165 0 1.164.165Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.487 72.487 0 72.487Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.786 -6.786 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.786 -6.786 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler527.700 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 30.688 605.841 72.487 1.236.652 0 1.236.652Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.736.010 11.030.043 13.766.053 1.606.376 7.567.338 9.173.714GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 556.498 1.244.361 1.800.859 501.606 916.408 1.418.014Teminat Mektupları556.498 369.924 926.422 501.606 352.627 854.233Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları556.498 369.924 926.422 501.606 352.627 854.233Banka Kredileri0 469 469 0 418 418İthalat Kabul Kredileri0 469 469 0 418 418Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 866.475 866.475 0 556.686 556.686Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 866.475 866.475 0 556.686 556.686Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 7.493 7.493 0 6.677 6.677Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 482.729 2.353.683 2.836.412 132.731 156.249 288.980Cayılamaz Taahhütler482.729 2.353.683 2.836.412 132.731 156.249 288.980Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri436.937 2.353.683 2.790.620 14.021 156.249 170.270Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri45.792 0 45.792 118.710 0 118.710Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.696.783 7.431.999 9.128.782 972.039 6.494.681 7.466.720Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.696.783 7.431.999 9.128.782 972.039 6.494.681 7.466.720Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri717.647 2.474.272 3.191.919 618.491 1.592.748 2.211.239Vadeli Döviz Alım İşlemleri368.728 1.200.160 1.568.888 334.698 786.305 1.121.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri348.919 1.274.112 1.623.031 283.793 806.443 1.090.236Para ve Faiz Swap İşlemleri979.136 4.957.727 5.936.863 353.548 4.901.933 5.255.481Swap Para Alım İşlemleri235.626 2.756.451 2.992.077 13.213 2.607.401 2.620.614Swap Para Satım İşlemleri743.510 2.201.276 2.944.786 340.335 2.294.532 2.634.867Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER629 1.309.356 1.309.985 5.295 1.189.421 1.194.716EMANET KIYMETLER629 0 629 5.295 0 5.295Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Çekler629 0 629 5.295 0 5.295Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri0 0 0 0 0 0Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul0 0 0 0 0 0Diğer Rehinli Kıymetler0 0 0 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 1.309.356 1.309.356 0 1.189.421 1.189.421BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.736.639 12.339.399 15.076.038 1.611.671 8.756.759 10.368.430Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı139.367 53.604Alınan Faizler104.657 92.011Ödenen Faizler-20.172 -39.604Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar7.571 7.394Elde Edilen Diğer Kazançlar5.910 10.016Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.160 -9.883Ödenen Vergiler-15.506 -13.057Diğer68.067 6.727Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-619.750 23.454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-256.514 464.374Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-654.709 -116.065Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.270 -7.316Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)271.774 106.055Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)441.044 -219.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-433.326 -199.783Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)19.251 -4.040Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-480.383 77.058YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-252 -86İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-242 -86Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-10 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.768 -652Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.753 -652Diğer-15 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-42.820 -19.755Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-526.223 56.565Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.668.541 1.135.237Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.142.318 1.191.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)72.487 37.426DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.487 37.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)84.012 4.554.757 4.638.769 763.577 4.094.486 4.858.063Nakit ve Nakit Benzerleri83.998 4.489.466 4.573.464 742.717 4.076.598 4.819.315Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 12.472 3.421.873 3.434.345 11.939 3.164.050 3.175.989Bankalar(5.1.3) 72.142 1.067.593 1.139.735 731.428 912.548 1.643.976Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(5.1.5) -616 0 -616 -650 0 -650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(5.1.2) 14 65.291 65.305 20.860 17.888 38.748Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı14 65.291 65.305 20.860 17.888 38.748Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.687.114 7.778.492 9.465.606 1.803.829 6.997.185 8.801.014Krediler(5.1.6) 1.735.822 7.778.492 9.514.314 1.857.300 6.997.185 8.854.485Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.6) -48.708 0 -48.708 -53.471 0 -53.471SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.159 0 6.159 6.671 0 6.671MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.911 0 5.911 6.438 0 6.438Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.911 0 5.911 6.438 0 6.438YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI16.904 0 16.904 12.656 0 12.656DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.16) 29.624 97.788 127.412 29.024 91.310 120.334VARLIKLAR TOPLAMI1.829.724 12.431.037 14.260.761 2.622.195 11.182.981 13.805.176YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 305.048 5.445.574 5.750.622 331.814 4.705.563 5.037.377ALINAN KREDİLER(5.2.3) 59.609 7.040.373 7.099.982 708.084 6.822.787 7.530.871PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.2) 53.252 20.542 73.794 3.776 18.062 21.838Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı53.252 20.542 73.794 3.776 18.062 21.838Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.6) 3.741 0 3.741 3.820 0 3.820KARŞILIKLAR(5.2.8) 25.115 0 25.115 22.006 0 22.006Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı20.726 0 20.726 17.551 0 17.551Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.389 0 4.389 4.455 0 4.455CARİ VERGİ BORCU(5.2.9) 27.695 0 27.695 12.626 0 12.626ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER43.097 63 43.160 12.393 80 12.473ÖZKAYNAKLAR(5.2.12) 1.236.652 0 1.236.652 1.164.165 0 1.164.165Ödenmiş Sermaye527.700 0 527.700 527.700 0 527.700Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-64 0 -64 -64 0 -64Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri30.688 0 30.688 23.902 0 23.902Yasal Yedekler30.688 0 30.688 23.902 0 23.902Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar678.328 0 678.328 612.627 0 612.627Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı605.841 0 605.841 476.914 0 476.914Dönem Net Kâr veya Zararı72.487 0 72.487 135.713 0 135.713Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.754.209 12.506.552 14.260.761 2.258.684 11.546.492 13.805.176Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 112.920 73.600Kredilerden Alınan Faizler98.442 62.413Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler747 0Bankalardan Alınan Faizler12.632 9.004Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.003 1.499Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri96 684FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -23.399 -36.163Mevduata Verilen Faizler-17.962 -23.939Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.993 -11.729Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-35 -163İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-363 -155Diğer Faiz Giderleri-46 -177NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ89.521 37.437NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-454 -727Alınan Ücret ve Komisyonlar7.571 7.394Gayri Nakdi Kredilerden1.839 1.022Diğer5.732 6.372Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.025 -8.121Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-8.025 -8.121TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 17.264 21.808Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)40.759 56.806Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-23.495 -34.998DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 5.910 10.016FAALİYET BRÜT KÂRI112.241 68.534BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -260 -1.267DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -3.198 -3.178PERSONEL GİDERLERİ (-)-11.160 -9.883DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -7.227 -6.646NET FAALİYET KARI (ZARARI)90.396 47.560BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)90.396 47.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.8) -17.909 -10.134Cari Vergi Karşılığı-22.157 -6.170Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -3.964Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.248 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.9) 72.487 37.426DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.10) 72.487 37.426Grubun Karı (Zararı)72.487 37.426Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936296BIST