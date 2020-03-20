***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMUFG Bank Turkey A.Ş. 2019 Yıl Sonu Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831065BIST