***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
20.03.2020 17:00
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
MUFG Bank Turkey A.Ş. 2019 Yıl Sonu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831065
BIST
17:3685.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 216,22
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:366,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:367,0287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:36314,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 4,84
|Açılış
|: 314,86
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|6.680.816
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.565
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.208.295
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|653.261
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|225.438.141
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,46
|29.878.132
|% -6,69
|
|DMSAS
|2,28
|11.304.903
|% -4,20
|
|BIMAS
|50,15
|160.435.250
|% -3,93
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,97
|514.619.701
|% 0,38
|
|ASELS
|21,18
|416.199.174
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.454.562
|% 9,93
|
|ISFIN
|3,08
|236.246.879
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,90
|235.694.676
|% 0,00
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|TSPOR
|1,98
|225.438.141
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|128.304.396
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.454.562
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7615
|7,8004
|% 3,57
|
|Frank
|6,6272
|6,6671
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7338
|1,7425
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|24,02
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,65
|12,69
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|27,92
|27,92
|-0,55
|
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