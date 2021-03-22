***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/03/2021Karar Sayısı2021-35SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıMUFG Bank Turkey A.Ş.'nin 2020 yılına ait faaliyet raporunun yayımlanmasına ait sorumluluk beyanı.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919841BIST