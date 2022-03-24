***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/03/2022Karar Sayısı2022-46SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıMUFG Bank Turkey A.Ş.'nin 2021 yılına ait faaliyet raporunun yayımlanmasına ait sorumluluk beyanı.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012799BIST