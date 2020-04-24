***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMUFG Bank Turkey Anonim Şirketi'nin 27/03/2020 tarihinde yapılan ve müteakiben tescili gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 10. Maddesine göre 04.07.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş bulunan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Toshihiro Okabayashi'nin yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Nicola Louise Wickes'in atamasının onaylanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Bankamızın hali hazırda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmakta olan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840186BIST