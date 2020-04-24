***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2020 18:55
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MUFG Bank Turkey Anonim Şirketi'nin 27/03/2020 tarihinde yapılan ve müteakiben tescili gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 10. Maddesine göre 04.07.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş bulunan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Toshihiro Okabayashi'nin yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Nicola Louise Wickes'in atamasının onaylanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Bankamızın hali hazırda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmakta olan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin devamına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840186
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0626
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5565
En Düşük
7,4741
18:05387,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,39
|Açılış
|: 387,98
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
384,66
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6037
|8,6468
|% 0,66
|
|Frank
|7,1334
|7,1764
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-6,84
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,30
|
|Tam
|2.548
|2.611
|7,40
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|21,67
|21,67
|0,34
|
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