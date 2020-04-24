***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2020 19:49
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MUFG Bank Turkey Anonim Şirketi'nin 27/03/2020 tarihinde yapılan ve müteakiben tescili gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 12. Maddesi itibarıyla Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 hesap dönemi için Bankamız Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840191
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0631
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05387,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,03
|Açılış
|: 387,41
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
384,66
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6037
|8,6468
|% 0,66
|
|Frank
|7,1322
|7,1751
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8523
|1,8615
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-6,71
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.543
|5,80
|
|Tam
|2.546
|2.609
|5,90
|
|Yarım
|1.241
|1.273
|2,80
|
|Çeyrek
|622
|637
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|21,98
|21,98
|0,65
|
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