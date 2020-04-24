***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMUFG Bank Turkey Anonim Şirketi'nin 27/03/2020 tarihinde yapılan ve müteakiben tescili gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 12. Maddesi itibarıyla Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 hesap dönemi için Bankamız Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840191BIST