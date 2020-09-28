***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ortaklık yapısında, 24/09/2020 tarih ve 2020-130 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği değişiklik olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877021BIST