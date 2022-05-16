***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022/53 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile yeni imza ve temsil yetkisi dağılımları ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030688BIST