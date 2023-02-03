***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 13:37
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MUFG Bank Turkey A.Ş.'nin imza yetki değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilanı ve ilgili Yönetim Kurulu Karar numarası ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109399
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,4412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1010
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.134,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -21,43
|Açılış
|: 1.134,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.131,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8210
|18,8292
|% 0,15
|
|Euro
|20,4447
|20,4519
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,7274
|22,8414
|% -0,90
|
|Frank
|20,3020
|20,4243
|% -0,95
|
|Riyal
|5,0014
|5,0265
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-36,07
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|-19,01
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.749
|7.830
|-31,00
|
|Yarım
|3.786
|3.832
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.916
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|13,69
|13,71
|-0,46
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|1,78
|