***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMUFG Bank Turkey A.Ş.'nin imza yetki değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilanı ve ilgili Yönetim Kurulu Karar numarası ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109399BIST