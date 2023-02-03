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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2023 13:37
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MUFG Bank Turkey A.Ş.'nin imza yetki değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilanı ve ilgili Yönetim Kurulu Karar numarası ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109399


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 31,90 79.966.234 % 10,00  
ISSEN 63,80 44.341.664 % 10,00  
DITAS 32,12 9.397.906 % 10,00  
DURDO 39,82 3.534.034 % 10,00  
FLAP 13,09 26.711.542 % 10,00  
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Riyal 5,0014 5,0265 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 -36,07  
Altın Gr. 1.136 1.137 -19,01  
Cumhuriyet 7.729 7.846 -150,00  
Tam 7.749 7.830 -31,00  
Yarım 3.786 3.832 -15,00  
Çeyrek 1.893 1.916 -7,00  
Gümüş.Ons 22,62 22,65 -0,83  
Gümüş Gr. 13,69 13,71 -0,46  
B. Petrol 83,95 83,95 1,78  
Seans Raporu 18:05
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