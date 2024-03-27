***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMUFG Bank Turkey A.Ş. 22/03/2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağının bir örneği ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263474BIST