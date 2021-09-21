***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 14:11
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MUFG Bank, Ltd. 527699996 TRY 100
Atsushi Yoshida 1 TRY 0
Naoya Ihara 1 TRY 0
Rui Miyamoto 1 TRY 0
Kozo Taniwaki 1 TRY 0
TOPLAM 527700000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964718
BIST
15:281.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.389
15:288,6499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
15:2810,1559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
15:28493,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 493,25
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,38
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler15:28
|YEOTK
|55,00
|168.751.075
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.287.507
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.358.552
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|13.428.834
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.428.407
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.792.649
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,94
|22.734.283
|% -6,07
|
|METRO
|1,43
|33.303.267
|% -5,92
|
|SANFM
|23,60
|7.243.609
|% -5,60
|
|THYAO
|13,04
|1.223.377.776
|% 1,80
|
|GARAN
|9,15
|713.975.671
|% 0,77
|
|TUPRS
|110,20
|510.277.989
|% 2,51
|
|TEZOL
|17,16
|501.754.384
|% -4,35
|
|SISE
|8,22
|338.956.954
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,77
|222.159.593
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,39
|279.366.593
|% 0,42
|
|THYAO
|13,04
|1.223.377.776
|% 1,80
|
|GARAN
|9,15
|713.975.671
|% 0,77
|
|ODAS
|1,34
|74.349.919
|% -0,74
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6475
|8,6499
|% -0,17
|
|Euro
|10,1486
|10,1559
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7954
|11,8546
|% -0,04
|
|Frank
|9,3241
|9,3803
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2997
|2,3112
|% -0,19
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,80
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|8,00
|
|Tam
|3.239
|3.320
|6,59
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|3,19
|
|Çeyrek
|785
|803
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,71
|
Seans Raporu
15:28
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