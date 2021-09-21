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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2021 14:11



***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MUFG Bank, Ltd. 527699996 TRY 100
Atsushi Yoshida 1 TRY 0
Naoya Ihara 1 TRY 0
Rui Miyamoto 1 TRY 0
Kozo Taniwaki 1 TRY 0
TOPLAM 527700000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964718


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BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 55,00 168.751.075 % 10,00  
PENTA 148,50 30.287.507 % 10,00  
ORCAY 17,17 218.358.552 % 9,99  
UZERB 30,82 220.768 % 9,99  
RALYH 4,19 13.428.834 % 9,97  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 8,6475 8,6499 % -0,17  
Euro 10,1486 10,1559 % -0,05  
Sterlin 11,7954 11,8546 % -0,04  
Frank 9,3241 9,3803 % 0,22  
Riyal 2,2997 2,3112 % -0,19  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 2,80  
Altın Gr. 492 492 0,10  
Cumhuriyet 3.255 3.304 8,00  
Tam 3.239 3.320 6,59  
Yarım 1.565 1.606 3,19  
Çeyrek 785 803 1,60  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 0,24  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 0,07  
B. Petrol 74,63 74,63 0,71  
Seans Raporu 15:28
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