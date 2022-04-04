***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. BaşkanıHIDEFUMI YAMAMURA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı EMEA Bölgesi Operasyon Direktörü, EMEA Bölgesi Planlama Departmanı BaşkanıÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.MASASHI KIKUTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EMEA Bölgesi Kredi Departmanı EşbaşkanıNICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm YöneticisiMASATOSHI BAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel MüdürHÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür YardımcısıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMASATOSHI BAN Genel Müdür BankacıKOZO TANİWAKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Planlama, Hukuk ve Finans'tan sorumlu DirektörBERNA CANBULAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Biriminden Sorumlu DirektörATSUSHİ YOSHİDA Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı Planlama,Hukuk,Finans ve Finansal Raporlamadan Sorumlu DirektörOĞUZHAN ÖNER Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı İç Denetimden Sorumlu DirektörSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBerna Canbulat Genel Müdür YardımcısıÖnder Gökalp Yönetici DirektörOnur İlgen Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015702BIST