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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2022 21:20
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
HIDEFUMI YAMAMURA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı EMEA Bölgesi Operasyon Direktörü, EMEA Bölgesi Planlama Departmanı Başkanı
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
MASASHI KIKUTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EMEA Bölgesi Kredi Departmanı Eşbaşkanı
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
MASATOSHI BAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MASATOSHI BAN Genel Müdür Bankacı
KOZO TANİWAKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Planlama, Hukuk ve Finans'tan sorumlu Direktör
BERNA CANBULAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Biriminden Sorumlu Direktör
ATSUSHİ YOSHİDA Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı Planlama,Hukuk,Finans ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Direktör
OĞUZHAN ÖNER Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı İç Denetimden Sorumlu Direktör

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Berna Canbulat Genel Müdür Yardımcısı
Önder Gökalp Yönetici Direktör
Onur İlgen Direktör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015702


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IPEKE 18,95 163.877.808 % 9,98  
GZNMI 48,76 37.471.115 % 9,97  
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Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,51 24,54 -0,11  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,04  
B. Petrol 108 108 3,17  
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