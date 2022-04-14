***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2022 19:20
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No. 8B, Kat-21, 34771, Tepeustu/Umraniye, Istanbul 02166003000 02162906473
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
HIDEFUMI YAMAMURA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı EMEA Bölgesi Operasyon Direktörü, EMEA Bölgesi Planlama Departmanı Başkanı
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
MASATOSHI BAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020841
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0352
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0557
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05925,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,43
|Açılış
|: 925,85
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|MMCAS
|3,87
|2.028.921
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6035
|14,6410
|% 0,32
|
|Euro
|15,8237
|15,8570
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,0222
|19,1176
|% -0,32
|
|Frank
|15,4280
|15,5209
|% -0,78
|
|Riyal
|3,8831
|3,9025
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-7,15
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem