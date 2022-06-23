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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2022 18:32
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
HIDEFUMI YAMAMURA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı EMEA Bölgesi Operasyon Direktörü, EMEA Bölgesi Planlama Departmanı Başkanı
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
MASATOSHI BAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
TAKERU KAWABATA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı MUFG Bank Ltd., Yönetici Direktör, EMEA Kredi Risk Birimi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038993


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BERA 14,53 467.615.789 % 9,99  
UFUK 79,30 5.529.660 % 9,99  
LIDFA 13,34 12.796.969 % 9,98  
MAKIM 14,15 299.025.489 % 9,95  
NTGAZ 8,96 73.815.314 % 9,94  
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Dolar 17,3409 17,3443 % 0,03  
Euro 18,2304 18,2817 % -0,26  
Sterlin 21,1428 21,2488 % -0,16  
Frank 17,9851 18,0934 % 0,20  
Riyal 4,6090 4,6321 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 -6,32  
Altın Gr. 1.021 1.021 -2,39  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.767 6.888 -30,00  
Yarım 3.322 3.369 -15,00  
Çeyrek 1.664 1.684 -7,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,16 -0,27  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,13  
B. Petrol 110 110 -1,93  
Seans Raporu 18:05
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