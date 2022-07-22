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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.07.2022 16:51
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
AKIFUMI FUJIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı MUFG Bank Ltd., COO - EMEA Bölgesi
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
MASATOSHI BAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
TAKERU KAWABATA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı MUF
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BIST En Aktif Hisseler16:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 36.046.060 % 10,00  
SANEL 12,46 5.485.307 % 9,97  
PRKME 7,30 70.544.073 % 9,94  
MMCAS 2,85 146.036 % 9,62  
ENSRI 16,89 81.015.232 % 9,60  
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16:53 Alış Satış %  
Dolar 17,7111 17,7490 % 0,22  
Euro 18,1392 18,1623 % 0,17  
Sterlin 21,2349 21,3414 % 0,14  
Frank 18,3659 18,4766 % 0,59  
Riyal 4,7018 4,7254 % 0,01  
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16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 16,11  
Altın Gr. 981 981 2,44  
Cumhuriyet 6.602 6.701 2,00  
Tam 6.620 6.678 -84,00  
Yarım 3.226 3.268 -40,00  
Çeyrek 1.618 1.634 -20,00  
Gümüş.Ons 18,89 18,92 0,05  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 -0,06  
B. Petrol 104 104 -0,27  
Seans Raporu 16:53
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