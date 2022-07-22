***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.07.2022 16:51
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
AKIFUMI FUJIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı MUFG Bank Ltd., COO - EMEA Bölgesi
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
MASATOSHI BAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
TAKERU KAWABATA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı MUF
16:532.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,49
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:5317,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0392
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:5318,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1697
En Düşük
17,9826
16:53987,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,83
|Açılış
|: 987,84
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
990,30
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KLRHO
|16,28
|36.046.060
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.544.073
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ENSRI
|16,89
|81.015.232
|% 9,60
|
|UFUK
|90,10
|6.334.749
|% -8,90
|
|KERVT
|7,09
|97.644.056
|% -4,70
|
|ULUSE
|186,60
|7.207.176
|% -4,31
|
|VAKKO
|17,92
|32.595.287
|% -4,27
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|THYAO
|50,45
|2.568.133.192
|% -2,23
|
|SISE
|21,20
|1.548.527.756
|% 0,28
|
|EKGYO
|3,16
|1.148.909.377
|% 4,64
|
|EREGL
|28,40
|955.586.359
|% 2,16
|
|SAHOL
|19,82
|785.914.930
|% 3,01
|
|EKGYO
|3,16
|1.148.909.377
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,35
|326.221.591
|% 2,27
|
|ODAS
|3,68
|620.072.217
|% -0,27
|
|TSKB
|2,33
|226.641.302
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,81
|359.238.301
|% 4,38
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7111
|17,7490
|% 0,22
|
|Euro
|18,1392
|18,1623
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,2349
|21,3414
|% 0,14
|
|Frank
|18,3659
|18,4766
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7018
|4,7254
|% 0,01
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|16,11
|
|Altın Gr.
|981
|981
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.620
|6.678
|-84,00
|
|Yarım
|3.226
|3.268
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,27
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:08XU100
Endeks 2, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 21, 699.00 milyon TL de
-
17:08CEMTS
Yüzde 6.58 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 412, 414 adet işlem
-
17:07ULUUN
Yüzde 5.85 oranında artışla 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 892, 980 adet işlem
-
17:06PEKGY
Yüzde 6.72 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 541, 819 adet işlem
-
17:05PRKME
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 013, 610 adet işlem