***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2023 13:35
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MASATOSHI BAN Genel Müdür Bankacı
KOZO TANİWAKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Planlama, Hukuk ve Finans'tan sorumlu Direktör
BERNA CANBULAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Biriminden Sorumlu Direktör
OĞUZHAN ÖNER Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı İç Denetimden Sorumlu Direktör
HIROYUKI NISHIWADA Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109398
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1492
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.129,05
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -26,49
|Açılış
|: 1.129,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.128,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8162
|18,8276
|% 0,15
|
|Euro
|20,3813
|20,3930
|% -0,73
|
|Sterlin
|22,6533
|22,7669
|% -1,22
|
|Frank
|20,2635
|20,3855
|% -1,13
|
|Riyal
|4,9993
|5,0244
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-46,65
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-25,59
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.711
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.767
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|-0,61
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-1,11
|