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***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2023 22:44
***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MUF*** MUFG BANK TURKEY A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ VEFA ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim K. Üyesi, Denetim K. Başkanı
AKIFUMI FUJIMOTO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı MUFG Bank Ltd., COO - EMEA Bölgesi
ÇETİN ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Bşk.
NICOLA LOUISE WICKES Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi EMEA Bölgesi Kurumsal Risk Yönetimi Bölüm Yöneticisi
HÜLYA EROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
TAKERU KAWABATA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı MUFG Bank Ltd., Yönetici Direktör, EMEA Kredi Risk Birimi
KOZO TANİWAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KOZO TANİWAKİ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
BERNA CANBULAT Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Biriminden Sorumlu Direktör
OĞUZHAN ÖNER Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı İç Denetimden Sorumlu Direktör
HIROYUKI NISHIWADA Genel Müdür Yardımcısı Seviyesinde Görev Yapan Direktör Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127967


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Tam 8.190 8.299 -40,00  
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B. Petrol 74,92 74,92 -0,99  
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